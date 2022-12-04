«Здесь ребята борются за честь, а не за деньги!»: чемпион мира – о ценностях борьбы корэш

После прошедшего чемпионата Татарстана по национальной борьбе корэш 12-кратный чемпион мира по борьбе на поясах Ренас Калимуллин в интервью «ТИ-Спорт» рассказал о конкуренции и развитии национального вида спорта в Татарстане.

Ренас Калимуллин: «Я родился в семье борцов, поэтому мне не пришлось долго выбирать» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Спорт для людей со стальным характером»

Что для вас значит корэш?

В первую очередь национальная борьба – это сохранение исторических ценностей нашего народа. А лично для меня корэш является смыслом жизни.

В какой период своей жизни вы решили связать ее с борьбой?

Я родился в семье борцов, поэтому мне не пришлось долго выбирать. В нашем сельском поселении мой дедушка работал тренером в секции по борьбе. С ранних лет мне прививали борцовские ценности. Родители в 6 лет отдали меня в секцию, и я в свой первый же день влюбился в эту борцовскую идиллию. В скором времени пошли первые результаты, это и двигало меня вперед. Не опускать руки в сложные моменты. С тех самых времен корэш – мой стимул жизни.

Фото: предоставлено Ренасом Калимуллиным

С какими трудностями вам приходилось сталкиваться за всю вашу карьеру?

Спортивная карьера – многогранная вещь, невозможно что-либо предугадать. Поэтому приходится сталкиваться с трудностями, такими как травмы, поражения, сгонка веса, конфликты. Не каждый с этим справляется, поэтому если человек способен выдерживать давление трудностей, то ему есть место в спорте. Спорт для людей со стальным характером!

Были ли когда-нибудь такие моменты, когда вы теряли в себе веру как борца?

У каждого человека бывают сложные моменты в жизни. Я не исключение. У меня бывали такие сложные периоды. Обычно в такие моменты помогает пауза на одну-две недели. Во время паузы нужно всё осмыслить, сделать выводы и возвращаться уже с боевым духом.

Фото: предоставлено Ренасом Калимуллиным

«Хочу доказать самому себе, что я один из лучших в своем деле»

Люди старшего поколения говорят, что корэш стал менее зрелищным. Вы можете с этим согласиться?

У каждого свое мнение, но я с этим не согласен. Корэш сам по себе уникален. Если сравнивать корэш нашего времени и 30-летней давности, то мы придем к выводу, что он тот же, просто стал более современным.

У именитых спортсменов всегда есть конкурент (вспомним противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду, противостояние Ники Лауды и Джеймса Ханта, противостояние Коби Брайанта и Леброна Джеймса). У вас есть такой человек, который не позволяет сбавлять обороты?

Да, на мой взгляд, такой человек необходим. Именно благодаря слаженной конкуренции мы достигаем того, чего действительно заслужили. Много лет моим главным оппонентом являлся Ильмир Тухватуллин. Мы всегда пересекались на финальных схватках именно с ним. Соперничество никогда не выходило за пределы ковра. Ильмир и многие другие ребята, с которыми мне приходилось бороться, заслуживают высокого уважения!

Недавно прошел чемпионат Республики Татарстан по национальной борьбе корэш, в котором вы неожиданно потерпели поражение от Азата Габдрашитова. Расскажите, как это случилось.

В первые минуты это было сложно воспринять. Я 6 лет подряд выигрывал чемпионат Татарстана, на ковер выходил с желанием повторить прошлогодние результаты, но не вышло. В последнее время я находился не в самой лучшей форме. Сейчас я свой результат спокойно воспринимаю. Для себя сделал определенные выводы, буду двигаться дальше.

Следующим крупным турниром для вас является турнир имени Мусы Джалиля, который должен будет пройти в феврале. Какие у вас ожидания от предстоящего турнира?

Все турниры по-своему особенны, но в нынешний момент турнир имени Мусы Джалиля имеет максимальный вес. Сейчас я хочу доказать самому себе, что я один из лучших в своем деле. Если говорить о мотивации, скажу одно: уровень моей мотивации сейчас на галактическом уровне. Приложу максимум усилий для того, чтобы золотая медаль сверкала на мне.

Фото: предоставлено Ренасом Калимуллиным

«Популяризация корэш среди молодого поколения упала»

Существует ли заинтересованность ребят молодого поколения 6-12 лет в этом виде спорта?

Заинтересованность, конечно же, есть, но не в таких больших объемах, в которых хотелось бы.

Почему многие уходят из борьбы в 18 лет?

Очень актуальный вопрос. Основной причиной здесь является фактор сложности выдерживания конкуренции с опытными ребятами. Не знаю, почему многие ребята боятся конкуренции. Это так глупо – столько лет связывать свою жизнь с тем, что ты в конечном итоге бросишь. Переход из юниоров во взрослую ступень для меня тоже был сложным, я этот этап успешно преодолел. Выиграть конкуренцию можно у кого угодно, в нашем деле главное – желание.

Какой вы представляете национальную борьбу корэш через 10 лет?

Я думаю, нашими общими силами корэш будет иметь свое будущее. Сейчас он находится в стабильной обстановке, но уровень популярности все слабее и слабее. Нынешняя молодежь интересуется многими видами спорта, но почему-то обходят корэш, не понимая того, что именно он является символом нашей нации. Я считаю, что в дальнейшем нужно поднимать вопрос популяризации в республиканских и федеральных масштабах.

Назовите топ-3 районов по поставке борцов.

Сложно выделить какой-то район, потому что в каждом районе есть свои чемпионы. Ну, если сверять по моему обширному списку друзей, знакомых, которые занимаются борьбой, то можно выделить Балтасинский район, Кукморский район и Тюлячинский район.

Фото: предоставлено Ренасом Калимуллиным

«Деньги тут не главное!»

На какую сумму денег может рассчитывать спортсмен в этом виде спорта?

Всё зависит только от самого себя и уровня профессионализма. Если профессионал не спускался с середины пьедестала, то это сумма может базироваться от 100 до 700 тыс. Этой стабильностью мало кто отличается, но и не исключаем проигрыши и травмы, которые приравнивают спортивный доход к нулю. Точной цифры и стабильности нет! Вывод очевиден: корэш не может обеспечить материальное существование. Ну и ценность корэш в другом. Здесь ребята борются за честь, а не за деньги!

Помимо корэш могли бы увидеть себя в другом виде спорта?

Конечно же, нет! Корэш – номер один в моей жизни!

Ильсаф Ибрагимов