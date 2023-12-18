«Здесь особый духовный климат»: владыка Кирилл освятил нижний храм Благовещенского собора

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил престол нижнего храма Благовещенского собора Казанского кремля. Находится он под алтарем собора – здесь покоятся семь митрополитов и архиепископов, которые руководили Казанской епархией в разные годы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Иерей Виктор Бельских, ключарь Благовещенского собора Казанского кремля, поделился историей обители.

«Сей храм всегда был криптой Благовещенского собора. В 1896 году архиепископ Владимир Петров здесь впервые освятил престол в честь всех святых. Как и весь собор, этот храм действовал до 1922 года, после чего был закрыт. Владыка Анастасий повторно здесь совершал малое освящение в 2013 году 30 июня. А уже великое освящение было совершено сегодня в честь святителя Гурия первого архиепископа Казанского и всех святых от века Богу угодивших. Поскольку святитель Гурий являлся тем самым человеком, который возглавлял строительство самого собора, и мы можем наблюдать эти старинные своды XVI века, вполне вероятно, что некоторые камни были уложены его руками», – рассказал ключарь.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он отметил, что в Благовещенском соборе захоронены в общей сложности 17 архипастырей – семь в нижнем храме, и десять в верхнем.

Также отец Виктор отметил, что здесь можно наблюдать уникальное явление – каменный престол, который обычно делают из дерева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Атмосфера здесь в целом необычная, и как отметили многие верующие – домашняя. Стены здесь оставили каменными, какими они и были построены несколько веков назад. Повсюду развешаны портреты архипастырей, которые когда-то служили в казанском крае, а под ними таблички с годами жизни и смерти. Лишь один портрет не содержит последней даты – портрет владыки Анастасия, который покинул пост митрополита Казанского и Татарстанского в 2015 году. Рядом фотография его покойного последователя – владыки Феофана.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня здесь прошла Литургия с участием архиерейского смешанного хора под управлением Марины Литвиненко.

После окончания причастия протоиерей Александр Павлов обратился к собравшимся с проповедью.

«Мы находимся в храме, который строил и в котором молился, а также совершал подвиги свои первый святитель земли казанской Гурий. Конечно же, говоря о значимости сегодняшнего события и о юбилее, который мы отмечаем, (ныне 460 лет со дня кончины святителя казанского Гурия), мы должны помнить о том, что храмы в честь трех святителей казанских есть, а в честь святителя Гурия не было. Это первый храм, освященный в его честь», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл после окончания службы вышел к прихожанам и отметил, что службы здесь будут совершаться в пятницу вечером и в субботу до Великого Поста.

«Будем рады снова здесь встретиться. Здесь особый дух, особый климат духовный. Еще раз примите благодарность за труды и за любовь, вспомните труды владыки Анастасия, он здесь начинал все делать. Потом это все немного обветшало и вот сегодня трудами отца Виктора и прихожан этого собора многое было восстановлено. Надеемся, что главным образом здесь началось восстановление регулярной молитвы», – сказал владыка.