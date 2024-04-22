«Здесь лучшие из лучших»: в Казани стартовал чемпионат ОАК по мастерству в авиастроении

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани стартовал Всероссийский чемпионат Объединенной авиастроительной корпорации по профессиональному мастерству в авиастроении. Со всей страны в столицу Татарстана приехали 120 специалистов, прошедших региональные этапы.

На чемпионате будут определены победители в девяти различных номинациях, связанных с созданием авиационной техники. Участников соревнований поприветствовала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рада приветствовать участников X чемпионата профессионального мастерства в авиастроении. Здесь собрались лучшие из лучших. Желаю успехов и показать свое мастерство. Но это и шанс посмотреть на то, что умеют оппоненты, и найти свои точки роста. Конкурс – это всегда возможность завести новых друзей. От лица республики хочу вам сказать, оставайтесь. Вы большие профессионалы, мы рады вас видеть и ждём к себе», – улыбнулась она.

Участниками корпоративного чемпионата становятся сотрудники авиационных заводов и конструкторских бюро, прошедшие заводские региональные отборочные туры. Экспертами тоже станут действующие сотрудники – руководители производственных и инженерных подразделений по профилю профессии. Ежегодно они готовят для участников все более сложные задания, учитывая самые современные тенденции и направления развития авиационной науки и технологий.

«Для нас большая часть принимать юбилейный чемпионат. Здесь собрались участники и эксперты из 11 регионов нашей страны. Авиастроительная отрасль является передовой, уникальной и необходимой для Татарстана. Главный капитал для нас всех – это работники предприятий. От вас зависит как и на чем будут летать люди и обороноспособность нашей страны», – обратился к участникам исполняющий обязанности министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чемпионат проводится ежегодно в одном из регионов присутствия ОАК. Ранее он проходил по международным стандартам WorldSkills.

В этом году в соревнованиях принимают участие лучшие молодые специалисты предприятий ОАК из Казани, Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Воронежа, Таганрога и Московской области. В течение трех дней они будут соревноваться по ключевым ключевым авиационным компетенциям: работы на токарных универсальных станках, производственная сборка изделий авиационной техники, инженер-технолог, инженерный дизайн CAD, монтаж электрооборудования летательных аппаратов, охрана труда и бережливое производство. Соревнования по основным компетенциям будут проходить на площадке Казанского радиомеханического колледжа.