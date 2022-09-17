«Здесь каждый найдет занятие по душе»: в Казани открылся молодежный центр «РУХ»

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Сегодня в Приволжском районе Казани открылся молодежный центр «РУХ». В центре созданы все условия для физического и интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста.

«Сегодня открывается по-настоящему важный и значимый объект, в частности для жителей Приволжского района. В современном мире важно, чтобы каждый ребенок развивался, вел активный образ жизни. В центре „РУХ“ наше подрастающие поколение сможет раскрыть свой творческий потенциал и стать настоящими спортсменами», — отметил на церемонии открытия министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Так, юных посетителей ожидают занятия по боевому самбо, каратэ, боксу, дзюдо, борьбе, тхэквондо, художественной гимнастике, акробатике и другим видам спорта. Также здесь открылись лаборатория робототехники, программирования и специальная комната для занятий по шахматам. Взрослые посетители центра смогут посещать аэробику, йогу и фитнес.

Тренировать подопечных будут мастера и чемпионы спорта России и судьи всероссийских категорий.

«Казань позиционирует себя спортивной столицей. Мы заинтересованы в том, чтобы наша молодежь развивалась. В нашем городе много жителей, которые хотят привить своим детям любовь к спорту, поэтому молодежный центр дает огромный старт для раскрытия навыков и воспитания нашего будущего поколения. Уверен, что центр будет процветать и вызовет большой интерес у наших горожан», — сказал глава администрации Вахитовского и Приволжского района Марат Закиров.

Депутат Государственной Думы, член Комитета по физической культуре и спорту Рустам Калимуллин резюмировал, что открывшийся центр многофункционален и объединил в себе самые востребованные направления для развития детей.

После торжественной части гостей церемонии ожидала концертная, анимационная и конкурсная программа. Также перед ними выступили с показательными номерами ребята, занимающиеся в различных секциях. После для собравшихся состоялась экскурсия по молодежному центру , где они смогли ознакомиться с работой и местами проведения тренировок.