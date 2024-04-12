«Здесь каждый найдет себя»: в Казани стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства

В КСК «УНИКС» в Казани стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий, где представили свои предложения порядка 90 работодателей республики. Осмотрела выставку и поделилась впечатлениями от мероприятия министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В прошлом году на ярмарке участвовали порядка 20-25 работодателей, сегодня это число уже выросло в разы. Здесь предлагают порядка 10 тыс. вакансий. Учитывая сегодняшний дефицит кадров, такие мероприятия стали очень действенным инструментом. Кроме того, мы пригласили сюда 15 образовательных организаций, чтобы соискатели могли найти для себя и место, где они получат необходимые знания для желаемой работы. Сегодня мы активно привлекаем не только тех, кто ищет работу, но и тех, кто хочет сменить свой род деятельности. Пригласили и школьников, чтобы провести с ними профориентационные тесты. Здесь каждый может найти себя», — отметила министр.

Она подчеркнула, что формат ярмарки уже показал свою эффективность в прошлом году. Тогда около 10% посетителей были трудоустроены в компании республики.

Ярмарка проходит сразу на нескольких этажах комплекса. Работодатели рассказывают посетителям о доступных вакансиях, а некоторые ещё и дарят небольшие подарки.

Одним из соорганизаторов ярмарки стала партия «Единая Россия». Мероприятие входит в проект «Моя карьера с Единой Россией».

«Наш проект стал действенным инструментом для реализации одного из самых больших направлений народной программы под названием „Достойная работа. Достаток в семье“. Сегодня здесь проходит огромная ярмарка вакансий, где участвуют работодатели, учебные заведения, центры занятости. Мы работаем на то, чтобы люди получили достойную работу», — сообщила координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» Ольга Павлова.

Она добавила, что Государственной Думой России приняты поправки в закон о молодежи, который теперь включает в себя определение молодого специалиста. Благодаря этому определены региональные и федеральные меры поддержки для таких ребят.