«Здесь как в Европе»: В Казани открылся первый спортцентр для детей и взрослых с ОВЗ

На территории мечети «Ярдэм» открылся первый в Казани специализированный спорткомплекс для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Более 15 различных видов спорта, 25 специальных тренажеров и восемь профессиональных тренеров – это далеко не все обновления спортивного комплекса.

«Менее года назад к нам обратился фонд "Ярдем" и неравнодушные казанцы. В начале предполагалось строительство небольшого спортивного зала. Но как говорится "аппетит приходит во время еды", и мы приняли решение о строительстве настоящего спортивного оздоровительного комплекса для жителей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал об истории создания комплекса мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что в числе приоритетных задач по развитию инфраструктуры столицы республики входит создание доступной среды. «Наша задача состоит в том, чтобы все мы чувствовали себя одинаково хорошо в родной Казани», – подчеркнул мэр.

На первом этаже комплекса расположены многофункциональный спортивный зал для тренировок по массовым видам спорта и тренировочный кабинет для посетителей на инвалидных колясках. Покрытие в подобрано с учетом параолимпийских стандартов, что позволяет проводить тренировки по параолимпийским видам спорта на профессиональном уровне.

«На данный момент здесь представлено около 15 видов спорта. Самыми популярными являются баскетбол, футбол, велоспорт, триатлон, как флорбол (хоккей на коляске), бочча и другие. Есть как виды представленные для всех категорий граждан, так и предназначенные для параолимпийцев», – отметил руководитель спортивного комплекса Денис Шабанов.

На втором этаже спортцентра расположены залы для силовых и кардиотренировок, массажный кабинет и кабинет с оборудованием для электрической мышечной стимуляции. На базе комплекса установлено 25 специальных тренажеров, адаптированных для людей с ОВЗ. К примеру, гантели прорезиненные, а беговые дорожки имеют удлиненные поручни.

«Мы собрали лучший опыт в мире, лучшее европейское оборудование – все для того, что люди могли заниматься здесь не только спортом, но и профессиональной подготовкой», – подчеркнул Метшин.

Помимо высокотехнологичного оборудования, в спорткомплексе работают восемь тренеров. Все они имеют профильное образование и сертификаты, разрешающие работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми.

«У нас очень сильный тренерский состав. Например, по баскетболу тренер является бывшим игроком УНИКСА, экс-игрок ЦСКА. По футболу бывший игрок Зенита. По борьбе – серебряный призер чемпионата Европы», – рассказал Шабанов.

По словам руководителя, двухэтажный спортобъект единовременно позволяет проводить тренировки для 40 спортсменов. При этом, все занятия будут проводится на безвозмездной основе. На базе спорткомплекса также будут функционировать два специально оборудованных автомобиля, которые будут привозить на тренировки посетителей.

«Здесь как в Европе – высокоэффективное освещение и первоклассное оборудование, здесь предусмотрено все, включая такие мелочи как зона раздевалок. Это уникальная площадка, которая в будущем, конечно, станет центром притяжения для всех людей с ОВЗ», – поделился параолимпийский игрок по баскетболу Андрей Чугунов.

Напомним, в Казани с августа 2021 года дети и взрослые с ОВЗ могут посещать 13 спортивных учреждений на безвозмездной основе. С начала текущего года жители Казани с ограниченными возможностями здоровья порядка 8 тыс. раз посетили такие занятия.