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«Здесь их никто не ждет»: Володин назвал правильными слова Михалкова о релокантах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным заявление известного режиссера Никиты Михалкова о том, что он не намерен работать с релокантами. Парламентарий считает, что релоканты совершили предательство по отношению к России, родным и близким.
«А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что у россиян Родина одна — Россия, и с ней они должны быть в самых разных ситуациях.
«Практически все наши граждане так считают. Многие молодые ребята сегодня защищают страну, принимая участие в специальной военной операции. Другие обеспечивают победу в тылу, развивая экономику», — сказал парламентарий.
Он отметил, что некоторые уехавшие из России в Израиль получили израильское гражданство, но сейчас бегут обратно и отказываются от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали.
«Омар Хайям про таких сказал: „Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды“», — заключил Володин.
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