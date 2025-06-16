Здесь играли Месси и Роналду: как Рустам Минниханов открыл новый манеж на базе «Рубина»

Первое сооружение из серии обновляемых объектов на базе ФК «Рубин» открыл сегодня Рустам Минниханов. Крытый манеж имени Сентябрёва позволит юношам заниматься футболом круглый год рядом с мастерами из первой команды. И это только начало большой стройки, которую задумали в Казани. Как прошла церемония и что еще построят – в материале «ТИ-Спорта».





Крытый манеж имени Сентябрёва позволит юношам заниматься футболом круглый год рядом с мастерами из первой команды

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня мы открываем манеж имени Сентябрёва. Это хороший знак»

До приезда почетных гостей на поле новенького манежа вовсю занимались мальчишки из академии «Рубина» и других школ города. В центре поля юные футболисты отрабатывали обыгрыш соперника «один в один», а у ворот ребята обходили конусы с мячом, после чего наносили удар по уменьшенным воротам – специально для более ранних возрастов. Искусственный газон был специально привезен из Сербии.

С появлением группы высоких гостей все организованно собрались вокруг центрального круга. Однако прежде чем Раис Татарстана Рустам Минниханов взял слово, с большого проектора к гостям обратился президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Он отметил, что Татарстан ударными темпами возводит футбольные сооружения по всей республике, один из которых торжественно и открывался сегодня.

К гостям обратился президент Российского футбольного союза Александр Дюков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Фундаментом этого вида спорта, конечно, является массовый детско-юношеский футбол. И важным условием является, конечно, наличие и доступность современной футбольной инфраструктуры. Республика Татарстан очень много делает для развития футбола и является одним из лидеров в строительстве новых футбольных объектов. Только за последние два года построены и введены в эксплуатацию 10 футбольных манежей, и сегодня открывается один из них. Я хотел бы поблагодарить Республику Татарстан и лично Рустама Нургалиевича Минниханова за тот большой вклад, который он вносит в развитие футбола как в республике, так и в нашей стране», – сказал Александр Дюков.

Как гласит известная пословица: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Новый футбольный манеж на клубной базе «Рубина» назвали в честь Николая Ивановича Сентябрёва – легенды казанского футбола, отдавшего 16 лет местным командам. Сначала он играл в «Искре» (1959—1971), а потом в «Стреле» (1971—1975). Этот факт в своей речи первым делом отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнув, что это хороший знак.

Рустам Минниханов: «Сегодня знаковое событие для всего Татарстана. Мы открываем крытый футбольный манеж имени Сентябрёва» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня знаковое событие для всего Татарстана. Мы открываем крытый футбольный манеж имени Сентябрёва. Это хороший знак, это начало большого проекта. Центр футбола будет отвечать всем международным требованиям. Конечно, эта огромная работа ведется при активной позиции Марата Адиповича (Сафиуллина, – прим. «ТИ-Спорта»). Этот проект получил поддержку от руководства страны. Лично от председателя правительства, Министерства спорта Российской Федерации. Принимали участие и Республика Татарстан, мэрия Казани», – подчеркнул Минниханов.

Он сказал отдельные слова благодарности строителям, которые возвели объект в столь короткие сроки.

Новый манеж позволит ребятам тренироваться круглый год Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дети будут заниматься рядом с мастерами из «Рубина»

Закрытый манеж на базе флагмана татарстанского футбола напрашивался давно. Если мастера имеют возможность в холодное время проводить подготовку к играм в комфортных условиях на полях Турции и других южных стран, то у детей такой возможности нет.

Новый манеж позволит ребятам тренироваться круглый год, а поздней осенью и ранней весной, когда сезон в РПЛ еще продолжается, юные футболисты смогут заниматься с основной командой «Рубина» на одном газоне.

Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, напомнил, что у мальчишек есть уникальная возможность тренироваться и играть на полях и сооружениях, которые видели мировых звезд футбола во время матчей Лиги чемпионов, Кубка Конфедераций – 2017 и чемпионата мира – 2018.

«Центр развития футбола Казани им. Николая Ивановича Сентябрёва продолжит славные традиции. И наш «Рубин» будет и дальше радовать нас своими победами. Дорогие наши дети, вы счастливые юные футболисты. Вы играете на тех полях, на которых «Рубин» получал чемпионское звание, Суперкубок, Кубок России. Ну и на чемпионате мира мы видели, вы тогда были еще совсем маленькими, и чемпионов мира – сборную Франции, Мбаппе, Аргентину во главе с Месси, сборную Португалии на Кубке Конфедераций вместе с капитаном Роналду, Левандовского со сборной Польши и другие прославленные команды.

Ильсур Метшин напомнил, что у мальчишек есть уникальная возможность тренироваться и играть на полях и сооружениях, которые видели мировых звезд футбола Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы принимали такие клубы, как «Барселона», «Атлетико Мадрид», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», миланский «Интер». Надеемся, вот в этих стенах новые наши футболисты вырастут и будут защищать честь нашего прославленного любимого «Рубина» и сборной России», – отметил Ильсур Метшин.

После он обратился к президенту ФК «Рубин» Марату Сафиуллину: «Вам, как президенту футбольного клуба, слова благодарности за ту огромную работу, которую вы проводите для развития футбола в нашей Казани и в нашем Татарстане».

Сафиуллин вспомнил заслуги Николая Сентябрёва, попутно назвав внушительный послужной список из прославленных воспитанников казанского футбола.

Марат Сафиуллин вспомнил заслуги Николая Сентябрёва Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня для республики, города, «Рубина» и для всех любителей футбола знаменательный день. Мы открываем крытый футбольный манеж имени Николая Ивановича Сентябрёва, прославленного тренера футбольного клуба «Рубин» в 50-70-х годах. Именно при нем были воспитаны такие мастера футбола, как Николай Осянин, Ильяс Галимов, Виктор Колотов и многие другие. В первую очередь хотел бы выразить слова признательности и благодарности вам, Рустам Нургалиевич, за то внимание, что вы уделяете развитию физкультуры и спорта, в частности футбола, в нашем родном Татарстане. За то, что вы поддержали этот проект. Большое спасибо всем, кто участвовал в строительстве этого объекта. Благодаря вам тысячи мальчишек и девчонок в течение всего календарного года смогут заниматься футболом», – сказал глава клуба.

После официальной церемонии Рустам Минниханов сделал символический удар по мячу в центре поля и оставил на мяче свой автограф. Остальные гости тоже присоединились и расписались на других мячах.

Рустам Минниханов сделал символический удар по мячу в центре поля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо манежа у «Рубина» большие планы по обновлению базы

Строительство Центра футбола на базе футбольного клуба «Рубин» началось в июне 2024 года.

До этого последний серьезный ремонт на базе казанского клуба был проведен менее десяти лет назад – в 2015-2016 годах, когда «Рубином» руководил Ильсур Метшин. Приближающийся Кубок Конфедераций обязывал привести в порядок морально устаревшую базу. Тогда же на этой территории открыли новое поле с газоном, который был практически идентичен тем, которые клали на стадионах к чемпионату миру – 2018 и Кубку Конфедераций – 2017.

В итоге в самом сердце Соцгорода летом 2017 года почти неделю тренировалась сборная Португалии вместе со звездным Криштиану Роналду во главе.

Однако здесь по-прежнему не хватало условий для полноценных тренировок в российском климате. Крытые сооружения для тренировок в холодное время имеются на базах уже у всех больших клубов РПЛ, а «рубиновые» такой привилегией были обделены. Нередко команда Рашида Рахимова ранней весной или поздней осенью ездила готовиться к следующему матчу в Сочи.

На территории базы «Рубина» уже вовсю строятся другие объекты в рамках Центра развития футбола Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Одним манежем тут ограничиваться не собираются. Это и имел в виду Рустам Минниханов, когда заявил, что это начало большого проекта. На территории базы «Рубина» уже вовсю строятся другие объекты в рамках Центра развития футбола. Так, рядом со зданием главного комплекса «Рубина» уже вырыт котлован и забиваются сваи под новый комплекс с номерами, спа-комплексами, конференц-залами для основной команды «Рубина». В старом здании будет базироваться МФК «Рубин».

А за стадионом «Рубин», который в свое время даже принимал матчи Лиги Европы, начинается строительство двухэтажного общежития, чтобы разместить еще больше иногородних ребят – здание академии уже не справляется.

Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Эмоциями с журналистами от «большой стройки» с журналистами поделился полузащитник «Рубина» Олег Иванов, который тоже присутствовал на церемонии открытия.

«Время не стоит на месте, везде все прогрессирует. Если хочешь развиваться, нужно идти вперед. Поэтому я думаю, что руководство республики и президент клуба все прекрасно понимали. Чтобы больше детей попадали в главную команду, нужно создавать для этого условия. Чтобы в Казань ехали дети из разных городов. В академию, в интернат. Для этого и делается это всё.

– В команде обсуждают обновление базы? Ждут переезда? – уточнил корреспондент «ТИ-Спорта».

– В команде обсуждают пока, как вбиваются сваи и какой котлован вырыли. Как тренироваться? Для команды делают перерыв в тренировочном процессе, когда забивают сваи.