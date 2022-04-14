«Главное, что здесь экономика и деньги»: Иннополис и Сколково объединят экосистемы

Крупнейшие инновационные центры страны Иннополис и Сколково создадут единую экосистему для работы отечественных IT-компаний. В перспективе она должна дать импульс развитию инновационной отрасли и обеспечить цифровую безопасности России. Детали проекта сегодня обсудили в Иннополисе Президента РТ Рустам Минниханов и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Развитие Иннополиса сегодня оценил Игорь Шувалов в сопровождении Рустама Минниханова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надо подумать, как, развивая Сколково и Иннополис создавать небольшую, но разницу в стандарте жизни»

Развитие Иннополиса сегодня оценил председатель правления госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в сопровождении Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Игорь Шувалов, будучи первым заместителем Председателя Правительства России с 2008 по 2018 годы, неоднократно посещал Татарстан и был свидетелем развития IT-кластера в республике. В числе прочего он контролировал ход создания первого IT-парка в Казани и зарождение города Иннополиса.

В наукограде Шувалов пообщался со студентами университета «Иннополис». Здесь обучаются студенты из субъектов Приволжского федерального округа, из других округов России, из зарубежных стран. Поступить в вуз сложно, так как на одно место претендует большое количество абитуриентов.

Учащиеся вуза поинтересовались у Шувалова, планирует ли ВЭБ.РФ поддерживать студенческое предпринимательство. Он пояснил, что госкорпорация занимается созданием инфраструктуры, а с предпринимателями работает фонд «Сколково». Вместе с тем Шувалов сообщил, что есть планы поддержать компанию Positive Technologies в создании «серьезной компании» по обеспечению цифровой безопасности. «Если нам удастся этот проект запустить, наверняка, молодые таланты будут основой развития этой компании», – сказал гость.

Учащиеся вуза поинтересовались, планирует ли ВЭБ.РФ поддерживать студенческое предпринимательство Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом для того, чтобы быть резидентом «Сколково», не обязательно переезжать в Москву - предприниматели могут работать и в Иннополисе и в кооперации развивать проекты.

«Мы как раз приехали договориться, чтобы «Сколково», «Сколтех» и Иннополис поддерживали друг друга, чтобы вся инфраструктура была к вашим услугам. Все, что есть у нас в портфеле, начиная от небольших грантов до поддержки предпринимателей», - сообщил студентам Шувалов.

Он сказал, что и расстояние между Москвой и Казанью небольшое - всего час на самолете, а с открытием трассы М12 можно будет быстро доехать на автомобиле. Президент Татарстана уточнил, что время в пути до Москвы займет около 6,5 часов. Построить дорогу планируется к концу 2023 года.

«Нам надо подумать, как, развивая Сколково и Иннополис, все-таки создать небольшую, но разницу в стандарте жизни. Чтобы не конкурировать. Надо, чтобы не одинаково было жить, а по-разному. По разному-интересно», – предложил Шувалов.

Рустам Минниханова отметил, что в Татарстане очень востребованы IT-специалисты, ведь сегодня с цифровизацией связаны почти все сферы. Кроме Иннополиса, большой IT-кластер развивается в Казани. Он напомнил, что к 30 августа центре города вместо банкротной обувной фабрики появится "Топ IT-парк" на 45 тыс. квадратных метров. «Вы 100% нам нужны. Мы за вас будем держаться. Вы будете востребованы в Татарстане, ездить в Москву будет не нужно, – если только тратить деньги, которые вы заработаете. Сегодня вам не нужно уезжать в поисках работы, тем более ,что она не привязана к конкретному месту», – заметил Минниханов.

Рустам Минниханова отметил, что в Татарстане очень востребованы IT-специалисты, ведь сегодня с цифровизацией связаны почти все сферы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места»

На совещании по совместным проектам Татарстана и корпорации ВЭБ.РФ, Рустам Минниханов отметил, что в текущих условиях внимание к IT-отрасли значительно усилилось, появились новые формы поддержки.

«Понятно, что мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места. Но и в этом есть плюсы. Я всегда говорю: важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы опять найдем легкие пути. Мы видим, что в части программных продуктов для авиационной и автомобильной отрасли нам многое нужно будет изменить», — сказал руководитель республики.

Он сообщил, что в IT-отрасли в Татарстане работают свыше 3 тыс. компаний, занято более 40 тыс. специалистов.

«Центральную роль здесь играет наш проект „Иннополис“. Мы рассчитываем, что это не республиканская площадка, а мощный федеральный IT-центр, который будет решать задачи в масштабах страны. Здесь работают 323 компании. Мы видим и высокий оборот, и количество проживающих. Университет Иннополис имеет большую перспективу, здесь учатся около 900 студентов из 44 стран, и нам нужно расширяться», — считает Минниханов.

Игорь Шувалов напомнил, что, когда зарождались и Иннополис, и Сколково, было очень много критики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ВЭБ.РФ готов построить два партнерских технопарка в Иннополисе и Сколково

Игорь Шувалов напомнил, что, когда зарождались и Иннополис, и Сколково, было очень много критики: «Зачем это создавать, если денежные средства можно направить на совершенствование существующей образовательной среды». Однако оба проекта доказали свою эффективность и развивались по-разному.

«Наша уверенность в ВЭБе, во всей группе развития, что настало время, когда Иннополис и Сколково должны построить реальное партнерство», – заявил глава госкорпорации.

Он напомнил, что в свое время на уровне Правительства России обсуждалось их объединение в одну структуру. «Но тогда не пошли (по этому пути – прим. Т-и). Наверное, это было правильное решение. Совсем не обязательно всех объединять в одно юридическое лицо и по одной бюджетной строке финансировать. Кто-то что-то в своем формате сделал лучше. Что-то лучше в Сколково, что-то лучше в Иннополисе. Но наша сегодняшняя ответственность посмотреть, как друг друга поддержать. Не вырывать что-то друг у друга, а поддержать», – отметил Шувалов.

Он сообщил, что ВЭБ готов поддерживать Иннополис в создании базовой инфраструктуры, в том числе технопарков . Для этого у корпорации есть большие инвестиционные возможности.

«Думаю, что надо запустить одновременно строительство двух технопарков. Одного – в Иннополисе, одного в Сколково. Это будут партнерские организации, партнерские технопарки», – отметил Шувалов.

Глава корпорации подчеркнул, что ответ на любые кризисные явления — это «больше строить и больше работать». «Мы сейчас переживаем сложный период, а я верю, что это период переосмысления многих вещей и построения более сильной современной экономики России. А новая экономика невозможна без таких людей, как в Иннополисе и “Сколтехе”. Я очень рад, что могу с вами запустить новый проект – проект партнерства “Иннополиса” со “Сколково”», – подчеркнул глава ВЭБ.РФ.

Президент Татарстана отметил, что нужно использовать потенциал обеих площадок, чтобы они были полезными друг для друга. Он напомнил, что, когда только создавался проект «Сколково» предприятия республики стали одними из первых резидентов площадки, к примеру, «Татнефть».

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов сообщил, что организация помогает своим резидентам перестраивать логистические цепочки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколково планирует завести в ОЭЗ «Иннополис» импортозамещающие IT-компании

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов сообщил, что организация помогает своим резидентам перестраивать логистические цепочки. например, через представительство в Китае идет поиск новых партнеров в Поднебесной. Он не исключил, что в Иннополис переедут резиденты «Сколково», так как на площадке в Москве места «не хватает и дорого».

Также он отметил, что фонд отобрал 60 IT-компаний, которые могут заместить продукцию зарубежных корпораций, решивших уйти с российского рынка. Часть отечественных разработчиков готова поддержать корпорация ВЭБ.РФ. Спикер сказал, что у российских IT-компании уже есть готовые программные продукты, но предприятия хотели бы масштабировать производство.

«Если все сложится и компании пройдут банковский фильтр, мы рассчитываем, что те площадки, которые есть в Татарстане, могут быть использованы для развертывания производства этих компаний», — сказал Дроздов.

Рустам Минниханов идею поддержал. «Мы будем благодарны», — сказал он.

Президент РТ отметил, что у ОЭЗ «Иннополис» две площадки — в Верхнеуслонском и Лаишевском районах. Он отметил, что очень большая перспектива у площадки рядом с казанским аэропортом. Появление новых компаний здесь позволит создать дополнительные рабочие места в Лаишевском районе и снизить маятниковую миграцию населения.

«Мы планируем развивать площадку около аэропорта. Во-первых, это крупный логистический узел, во-вторых, там огромное количество людей ездят на работу в город. А эта зона обеспечит рабочие места», — сказал Минниханов.

Николай Никифоров, который был идеологом создания Иннополиса, отметил, что проект состоялся Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это комьюнити, эту среду надо дальше развивать»

Экс-министр связи Татарстана и России Николай Никифоров, который был идеологом создания Иннополиса, отметил, что проект состоялся.

«Самое главное, что здесь экономика и деньги. Есть компании, которые зарабатывают. Они платят очень хорошую зарплату сотрудникам. Они платят очень приличные налоги, которые явно выше среднего уровня по экономике», – сказал Никифоров.

По его словам, инфраструктура создавалась изначально на бюджетные деньги, но сейчас «это комьюнити, эту среду надо дальше развивать» за счет частных инвестиций.

По проекту, рассчитанному на 2021-2025 годы, при поддержке ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ в Иннополисе планируется построить жилой квартал на 292 тыс. квадратных метров, технопарк на 60 тыс. квадратных метров, Hi-Tech парк на 28 тыс. квадратных метров и коливинг на 17 тыс. квадратных метров.

ВЭБ.РФ организует финансирование проектов в Иннополисе на сумму около 9 млрд рублей. Корпорация готова финансировать создание технопарков и коливинга.

Однако частные инвесторы, в числе которых, видимо, сам Никифоров – он был заявлен на совещании как генеральный директор компании «Иннополис 2023», уже начали вкладывать деньги. Компания, по данным информационного ресурса «СПАРК», занимается строительством жилых и нежилых зданий. Николай Никифоров – ее единственный учредитель.

Он сообщил, что частные инвестиции по проекту уже составили 1,5 млрд рублей. «При поддержке ВЭБ.РФ дело пойдет гораздо быстрее. Мы очень рассчитываем на эту поддержку, готовы оперативно завершить начатые объекты. (…) Мы взяли на себя предпринимательский риск, сделали первый шаг. Мы берем на себя эту ответственность», – заявил Никифоров.

Игорь Шувалов подтвердил журналистам: «Город состоялся и развивается». «Мы сегодня видели детей, которые шли в школу. Мы видим, как в городе развита социальная инфраструктура, здесь первоклассные рабочие места, а самое главное – здесь первоклассный университет», - отметил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что первый этап развития проекта «Иннополис» состоялся при федеральной поддержке, но нужно дальше развиваться.

«Сегодня мы обсудили наше стратегическое партнерство со „Сколково“ и „Сколтехом“. Центр „Сколково“ большой, но есть компетенции, где Иннополис может быть полезным партнером. Мы можем быстро сделать технопарк, но главное в этом процессе — люди, подготовленные специалисты. Поэтому нам необходимо обратить большое внимание на подготовку людей. Мы должны обеспечить цифровую безопасность нашей страны. Здесь и „Сколково“ и „Иннополис“ должны играть решающую роль», — сказал руководитель Татарстана.

Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис» сегодня подписали несколько соглашений и утвердили план мероприятий по организации совместной работы по объединению экосистем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколково и Иннополис планируют привлекать ангельские инвестиции в стартапы

Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис» сегодня подписали несколько соглашений и утвердили план мероприятий по организации совместной работы по объединению экосистем. Планируется сотрудничество по четырем направлениям: увеличение количества участников «Сколково» и «Иннополиса»; доступ к сервисам и увеличение мер поддержки компаний; размещение участников «Сколково» в ОЭЗ «Иннополис»; вовлечение компаний в акселерационные и грантовые программы.

Сколково и Иннополис планируют привлекать ангельские инвестиции в стартапы, реализовывать грантовые программы поддержки пилотных проектов, а также разрабатывать совместные комплексные ИТ-решения. Важным направлением взаимодействия станет запуск первого совместного акселератора для крупных индустриальных компаний Татарстана.



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Также сколковский университет науки и технологий и университет «Иннополис» договорились о подготовке специалистов в прикладном искусственном интеллекте и машинном обучении.

Первые 50 студентов начнут обучение по программе в сетевой форме в сентябре 2022 года в Иннополисе. В середине второго курса студенты выберут образовательный трэк и дисциплины, которые преподают в университете «Иннополис» или «Сколтехе». Четверокурсники трудоустроятся в ИТ-компании Иннополиса, стартапы «Сколково» или проектные центры «Сколтеха» по выбору. Обучение будет проходить на английском языке. С 2023 года на программу планируется набор до 200 человек на курс.