Здесь активно выполняют нацпроект «Жилье и городская среда»: Бавлы приняли автобусный тур

Фото: © Айгуль Габдрафикова

В рамках автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» в Бавлах состоялась панельная дискуссия, где местным жителям рассказали, что было сделано в республике и, в частности, в Бавлинском районе.

Сначала для всех присутствующих в фойе районного Дома культуры была организована фотовыставка, благодаря которой можно было ознакомиться с главными достижениями Татарстана.

В дискуссии приняли участие депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, глава Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров. Модератором дискуссии выступил журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

В большом зале Дома культуры также собрались представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели и депутаты местного самоуправления.

На встрече с жителями гости обсудили достижения Татарстана, национальные проекты, реализуемые под руководством Президента РФ, и вклад этих проектов в развитие Бавлинского района. Были рассмотрены проекты в области здравоохранения, образования, культуры и комфортной городской среды.

Фото: © Айгуль Габдрафикова

«Многие вопросы, которые мы обсуждаем сегодня, присущи многим районам республики. Но я бы хотел остановиться на том, что беспокоит больше всего. Первое — будущее села. Мне задают иногда вопросы, как вы думаете, сохранится ли село? На сегодняшний день, я считаю, в части поддержки сельского предпринимательства, развития сельскохозяйственного производства очень многое делается в масштабах нашей республики, но жителям нужно больше проявлять активность, — отметил в своем выступлении председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. — Также беспокоит нехватка кадров, особенно в образовательной и медицинской сферах. Несмотря на то, что этот показатель по республике ниже, чем по всей стране, тем не менее проблема есть, и мы это прекрасно понимаем. И благодаря реализуемым программам это решается и будет решаться. К примеру, одним из таких решений для привлечения кадров в районы я считаю жилищное строительство и предоставления его для специалистов».

В свою очередь депутат Госсовета РТ Леонид Якунин отметил стабильное развитие республики и страны в целом, несмотря на западные санкции и все предпринимаемые оппонентами негативные меры.

Фото: © Айгуль Габдрафикова

«Сегодня, бесспорно, мы переживаем нелегкие времена, но, несмотря на это, государство выполняет все обязательства перед своим народом, — выразил уверенность Леонид Якунин. — В частности, благодаря реализуемым проектам в районах республики появляются пусть небольшие, но такие нужные социальные объекты. Много вложений было в культуру, за эти годы многие учреждения культуры приводятся в порядок, <...> и это также говорит <...>, что республика живет, Российская Федерация развивается, несмотря ни на что, и сегодня экономика дышит хорошо».

В свою очередь глава муниципалитета Ильяс Гузаиров отметил, что Бавлинский район активно участвует во многих национальных и региональных программах и проектах, которые направлены на улучшение качества жизни жителей района. Район является четырехкратным победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«В рамках программы реализованы проекты — это парк „Нефтьче“ в 2019 году, парк Победы и Трудовой славы в 2020-2021 годах, общественные пространства в 27-м микрорайоне, и эта работа будет продолжаться», — сказал глава района.

К слову, в 2024 году продолжится реализация четвертой очереди парка 27-го микрорайона. Также будет реализована первая очередь проекта, в который войдет благоустройство привокзальной площади и рынка. «Это очень важный проект для Бавлов, поскольку объект находится в центре самой оживленной части города и является воротами для гостей», — подчеркнул Ильяс Гузаиров.

Фото: © Айгуль Габдрафикова

Помимо прочего, во время дискуссии спикеры поговорили о достижениях Бавлинского района в различных сферах жизнедеятельности.

Основой экономики Бавлинского района является промышленность, ее доля в валовом территориальном продукте составляет 78%. Основная доля промышленного производства приходится на предприятия нефтедобычи.

Кроме того, за счет федеральных и республиканских программ, местного бюджета и внебюджетных средств в прошлом году построены и отремонтированы социальные объекты на общую сумму 824,5 млн рублей, в том числе ФАПы, сельские дома культуры, дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Крым-Сарай.

В эксплуатацию ввели 13,3 тыс. кв. метров жилья. В рамках программы «Наш двор» в 2023 году обновлены придомовые территории в 22 дворах многоквартирных домов сельских поселений. Всего с момента начала реализации республиканской программы отремонтировано 80 дворов, на которые выходят 93 многоквартирных дома.

Встреча в Бавлах завершилась концертной программой от Государственного ансамбля фольклорной музыки под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова.

Автобусный марафон продлится до 1 марта.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.