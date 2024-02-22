«Ждем вас с победой!»: Тимур Нагуманов встретился с бойцами СВО в отпуске

В преддверии Дня защитника Отечества глава Альметьевского района Тимур Нагуманов встретился с военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, данная встреча стала 14-й по счету.

Тимур Нагуманов поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, обсудил с ними ряд вопросов, требующих помощи и поддержки, пожелал военным вернуться живыми и здоровыми.

«Ждем вас с победой! — сказал он. — Спасибо вам большое за такую непростую службу. За Авдеевку вся страна радуется, хотя мы все осознаем цену этой победы. Тем не менее это всем нам дает уверенность», — сказал Нагуманов.

Также градоначальник пригласил военных на возложение цветов к Вечному огню.

Военнослужащие в свою очередь поблагодарили администрацию и жителей района за постоянную помощь и поддержку.

«Каждый боец говорит вам, Тимур Дмитриевич, и городу Альметьевску большое спасибо», — отметил военнослужащий.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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