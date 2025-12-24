news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 24 декабря 2025 16:56

«Ждем с победой!»: Минниханов показал видео награждения бойцов из Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях опубликовал видеозапись очередной церемонии награждения жителей республики, участвующих в специальной военной операции.

«Доблестные воины из Татарстана проявляют исключительное мужество и храбрость при исполнении воинского долга. Гордимся вами!» – написал Рустам Минниханов в своем блоге в мессенджере MAX.

После торжественной части татарстанские артисты провели концерт для военнослужащих.

«Ватаныбызны саклаган һәр сугышчының батырлыгы – илебезнең бөек байлыгы! Егетләр, намуслы хезмәтегез һәм фидакарьлегегез өчен чиксез рәхмәт! Җиңү белән көтәбез! (в переводе с татарского – „Подвиг каждого защитника Отечества-великое достояние нашей страны! Ребята, огромное спасибо за добросовестный труд и самоотверженность! Ждем с победой!“)» – добавил Раис РТ.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.

#спецоперация #Рустам Минниханов #церемония награждения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025