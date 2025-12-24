«Ждем с победой!»: Минниханов показал видео награждения бойцов из Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях опубликовал видеозапись очередной церемонии награждения жителей республики, участвующих в специальной военной операции.

«Доблестные воины из Татарстана проявляют исключительное мужество и храбрость при исполнении воинского долга. Гордимся вами!» – написал Рустам Минниханов в своем блоге в мессенджере MAX.

После торжественной части татарстанские артисты провели концерт для военнослужащих.

«Ватаныбызны саклаган һәр сугышчының батырлыгы – илебезнең бөек байлыгы! Егетләр, намуслы хезмәтегез һәм фидакарьлегегез өчен чиксез рәхмәт! Җиңү белән көтәбез! (в переводе с татарского – „Подвиг каждого защитника Отечества-великое достояние нашей страны! Ребята, огромное спасибо за добросовестный труд и самоотверженность! Ждем с победой!“)» – добавил Раис РТ.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.