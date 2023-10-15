«Ждем каждого живым и здоровым»: в Актанышском районе прошел концерт в поддержку бойцов

Фото: © Юлай Низаев

Для организации помощи участникам спецоперации в Актанышском районе РТ традиционно проходят концерты «Без бергә!». Юбилейный концерт прошел в селе Татар Суыксу. Фойе и зал Дома культуры оказались заполнены сельчанами, а некоторые зрители приехали и из райцентра.

В Актанышском районе действуют волонтеры, возглавляемые Гулиной Идельбаевой. Именно она является инициатором этих концертов:

«Когда тысячи наших солдат воюют, они не остались в стороне и приняли серьезное решение — поддержать ребят на передовой! Гордимся и ждем каждого из них живыми и здоровыми. С нашего сельского поселения всего в зону спецоперации отправились 17 защитников. К сожалению, двоих из них уже нет живых. Татар-Суыксу — это мое родное село! Я и сама сегодня выступаю в составе татарского ансамбля. Все четыре деревни поселения принимают активное участие в концерте. Также приглашены артисты и мастера художественного слова из Актаныша. Среди зрителей есть родные наших солдат, а также военные, которые приехали в отпуск», — рассказала Гулина.

Фото: © Юлай Низаев

Концерт также посетила Фидания Нуруллина — волонтер из Актаныша, мать участника специальной военной операции.

«Я считаю, такие благотворительные концерты очень важны и нужны. Ведь мы помогаем нашим защитникам Родины! У нас сформирован очень хороший коллектив артистов, волонтеров. Часто ездим с такими концертами по селам нашего муниципалитета. Везде население охотно приходит. Среди наших волонтеров есть Илина, которая приготовила национальное лакомство — талкыш калеве. Те, кто, помимо покупки билета, еще и кладет деньги в специальный ящик, получают такой презент к чаю за посильную помощь», — пояснила женщина.

Фото: © Юлай Низаев

Мать бойца добавила, что связь с сыном есть, он звонил не так давно.

«Сегодня, недавно только позвонил. Сейчас воюют в стороне Донецка, Шахтинского. Много о чем не говорит, а материнское сердце всё чувствует. Главное, чтоб живым и здоровым вернулся домой! Каждый день молюсь, побыстрее бы закончились военные действия. Пусть наши сыновья поскорее возвращаются невредимыми на Родину, в семьи...» — пожелала Фидания Нуруллина.

Фото: © Юлай Низаев

Дядя Екатерины Мосоловой — Сергей Мосолов не вернулся с передовой. Екатерина решила поучаствовать в концерте, так как хочет помогать бойцам.

«Я люблю свою страну и ее мужественный народ! Мой дядя Сергей Мосолов из Мари Суыксу погиб в СВО. Он настоящий герой. Я горжусь им!» — заявила девушка. Она исполнила номер на марийскую тематику.

Фото: © Юлай Низаев

Концерт вели известные ведущие района Рустам Мусин и Чулпан Шарипова. Певцы и танцоры исполнили как патриотические номера, так и трогательные песни.

Заслуженный артист Республики Татарстан, режиссёр муниципального театра Нур Мусин прочитал стихотворение собственного сочинения на военную тематику.

Фото: © Юлай Низаев

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