«Ждем и верим в нашего папу»: депутаты Татарстана встретились с женами мобилизованных

В канун Дня матери депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова и руководитель штаба «Молодежной Гвардии Единой России» Динар Бариев встретились с женами и детьми мобилизованных татарстанцев – участников спецоперации на Украине.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Семьи мобилизованных нуждаются в особой поддержке и внимании – это очевидно. Президент Татарстана [Рустам Минниханов] на одном из своих совещаний поручил министерствам и ведомствам и попросил не просто формально, а именно с душой и сердцем поздравить их. Депутатский корпус и „Молодая гвардия“ выходят в семьи — это только начало, потому что впереди новогодние праздники — надо сделать все, чтобы эти семьи чувствовали заботу», подчеркнула Татьяна Ларионова.

Одной из тех, кто получил поздравления, подарки и теплые пожелания, стала Альфия Мушарапова. Как рассказывает женщина, ее муж Ленар получил повестку после объявления частичной мобилизации и сразу принял решение защищать родину.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Сейчас связи нет никакой, последний раз он звонил маме. Сказал, что жив и здоров, находится в окопе, есть еда и вода. В крайний раз мы с мужем виделись 30 октября – приехали с сыновьями в Танковое училище. Он отвел их в сторонку и каждому дал свой наказ. Например, младший сын Мирсаид пообещал отцу ходить на каратэ и слушать старших», – рассказала Альфия.

В свою очередь, глава семейства пообещал по возвращении домой, подарить сыну мотоцикл. «Я хочу получить черный пояс по каратэ, хочу быть как папа», – поделился Мирсаид.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Подарками порадовали не только Альфию, но и ее шестилетнего сына. В этом году Мирсаид отправляется в первый класс, поэтому ему торжественно вручили портфель с набором школьной канцелярии, куда вошли альбом, краски, карандаши, ручки, тетради и учебники.

«Мы надеемся на лучшее – переживаем по-своему, но стараемся не думать о плохом, потому что никто не отменял силы духа. Есть молитва и материнская вера, которая в трудные моменты способна на чудеса. Мы лишь в положительном настрое – ждем и верим в нашего папу», – поделилась Альфия Мушарапова.