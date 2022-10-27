«Ждем любимого мужа и папу»: врачи роддома окружили заботой жену мобилизованного воина

Супругу мобилизованного воина выписали сегодня из роддома в Казани. Поздравить женщину с рождением ребенка пришли представители Минздрава Татарстана, которые принесли ей коробку с подарками – пеленками, подгузниками и другими вещами, необходимыми для молодой мамы. Поздравить роженицу пришла и корреспондент «Татар-информа».

Анна сразу позвонила супругу и сообщила о рождении дочери, прислала ему фотографии и видео малышки Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Повестка пришла, когда до родов оставался месяц»

С будущим мужем Анна Насыбуллина познакомилась в интернете.

«Он говорит, что это я его нашла, а он только потом ответил мне взаимностью», – рассказала женщина, улыбаясь.

Руслан и Анна начали встречаться в день ее рождения два года назад. Анна смеется и называет мужа хитрецом – дату начала отношений выбрал такую, что точно никогда не забудет и не перепутает.

Влюбленные сыграли свадьбу, а вскоре узнали, что у них будет ребенок.

«Это настоящая любовь, я знаю, что выбрала отличного отца для своего ребенка», – призналась Анна.

Повестка после объявления частичной мобилизации супругу пришла почти сразу. Парень год отслужил в армии, вернулся в 2019 году. Когда объявили мобилизацию, Анна была уже на восьмом месяце беременности. Конечно, семья встретила новость без радости, таких перемен не хотелось никому. Но Руслан был настроен оптимистично, не колеблясь, пошел в военкомат.

23 октября в Акушерском стационаре Университетской клиники КФУ у супругов родилась дочь Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

23 октября в Акушерском стационаре Университетской клиники КФУ у супругов родилась дочь. Весом 3 килограмма 800 граммов, ростом 52 сантиметра. Анна сразу позвонила супругу и сообщила о рождении дочери, прислала ему фотографии и видео малышки.

«Он увидел дочку – хорошо хотя бы так… Когда она родилась, эмоции были потрясающие, ведь ребенок от любимого человека. А Руслан такой человек, очень любит детей, хотелось подарить ему этого ребенка», – добавила она.

Девочку назвали Азалией. Теперь Анна мечтает дождаться мужа и вместе с ним растить красавицу дочь. Руслан уже отправился в зону СВО.



«Мои родители, его родители, все друзья, родственники, знакомые ждут его домой поскорее. Ждем домой любимого папочку», – отметила она.

«Молодой маме очень нужны поддержка и забота»

Анну с выпиской поздравили начальник отдела по организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Татарстана Елена Игнашина и главный врач Медико-санитарной части КФУ Сергей Осипов.

Поздравить женщину с рождением ребенка пришли представители Минздрава Татарстана Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Елена Куртасанова, заходя в палату, сразу поинтересовалась самочувствием мамы и малышки. Анна ответила, что все прекрасно, что очень ждет, когда отправится домой.

«Любому человеку нужны помощь и забота. Но втройне они важны женщине, которая волею судьбы стала матерью в то самое время, когда ее муж выполняет свой гражданский долг. Роды – важнейшее событие в жизни женщины. Мы были рядом, все прошло хорошо. Ребенок здоров и готов к выписке. Особо ценна для нашей мамы забота о ней и ребенке», – поделилась заместитель главного врача.

Врачи принесли коробку с подарками – пеленками, подгузниками и другими вещами, необходимыми для молодой мамы Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Главный врач просит разрешения молодой мамы рассмотреть ребенка поближе. Заглядывает в люльку, улыбаясь, говорит, что ребенок прекрасный.

«От лица республики позвольте вас поздравить с рождением вашего чуда. Хочу пожелать крепчайшего здоровья и вам, и ребенку, чтобы все было хорошо. В этой коробке то, что пригодится на первое время, чтобы вы спокойно могли первые дни провести дома, обеспеченные самым необходимым», – отметил Сергей Осипов.

Елена Игнашина с улыбкой отметила, что в роддоме ждут Анну еще, за следующими детьми.

«Персонал в роддоме прекрасный, молодые, отзывчивые. Мы придем сюда за вторым ребенком, а может быть, и не только за вторым», – заключила Анна.

Фото на анонсе: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»