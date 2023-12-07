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«Ждем, чтобы вернулись живыми и здоровыми»: в Нижнекамске прошла встреча с бойцами СВО
В Нижнекамске прошла встреча с мобилизованными, которые повторно пришли в отпуск. На ней присутствовали заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина, начальник отдела мобилизационной подготовки Раиль Габидуллин и благотворитель Сурэн Авдоян, который подготавливает машины для СВО.
Они обсудили бытовые вопросы, меры поддержки бойцов и их семей, основные потребности ребят, находящихся в зоне боевых действий. Также в ходе встречи военнослужащие попросили местные власти помочь им с генераторами.
Генераторы сейчас очень необходимы на передовой. Скоро от города в зону спецоперации будет организована отправка гуманитарного груза для ребят. Участники СВО выразили слова благодарности всем, кто поддерживает их.
«Мы ждем и надеемся, что скоро все закончится, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми», — сказал, в свою очередь, начальник отдела мобилизационной подготовки Раиль Габидуллин.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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