«Ждем благополучного возвращения!»: Минниханов поделился видео награждения бойцов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поделился видеозаписью очередной церемонии награждения в преддверии Нового года военнослужащих воинских частей, сформированных на территории республики.

«На передовой <…> отличившимся землякам вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», – написал Рустам Минниханов в своем блоге в мессенджере MAX.

«Егетләребез үз бурычларын батырларча үтәүләрен дәвам итәләр. Батырларыбызны якынлашып килүче Яңа ел белән котлыйм! Исән-сау өйгә кайтуыгызны көтеп калабыз! (в переводе с татарского – „Ребята продолжают мужественно выполнять свои обязанности. Поздравляю героев с наступающим Новым годом! Ждем вашего благополучного возвращения!“)» – добавил Раис РТ.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.