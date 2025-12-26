news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 26 декабря 2025 19:02

«Ждем благополучного возвращения!»: Минниханов поделился видео награждения бойцов

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поделился видеозаписью очередной церемонии награждения в преддверии Нового года военнослужащих воинских частей, сформированных на территории республики.

«На передовой <…> отличившимся землякам вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», – написал Рустам Минниханов в своем блоге в мессенджере MAX.

«Егетләребез үз бурычларын батырларча үтәүләрен дәвам итәләр. Батырларыбызны якынлашып килүче Яңа ел белән котлыйм! Исән-сау өйгә кайтуыгызны көтеп калабыз! (в переводе с татарского – „Ребята продолжают мужественно выполнять свои обязанности. Поздравляю героев с наступающим Новым годом! Ждем вашего благополучного возвращения!“)» – добавил Раис РТ.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.

#спецоперация #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025