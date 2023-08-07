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Руc Тат
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Общество 7 августа 2023 07:48

Здание закрывшейся резиденции «Штаб» в Казани продают за 50 млн рублей

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В Казани продают здание бывшей фабрики «Швейник» за 50 млн рублей. В последние годы здесь находилась резиденция креативных индустрий «Штаб», в июне объявившая о своем закрытии.

Площадь трехэтажного здания по ул.Татарстан, 20 составляет 850 кв.м. Отмечается, что здание полностью занято арендаторами на долгосрочную перспективу.

«Штаб» на одном из этажей выставленного на продажу здания располагался с 2015 года. Представитель резиденции Данил Губайдуллин объяснял «Татар-информу» ее закрытие непродлением договора аренды с собственником. Он также отмечал, что «Штаб» продолжит работать, но с упором на организацию событий, а в будущем представит свой новый публичный офис.

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