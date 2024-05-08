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Здание школы XIX века в Васильево не признают объектом культурного наследия
Здание земской школы в поселке Васильево, разрушенное при пожаре в 2020 году, не будет признано объектом культурного наследия. К такому выводу пришли эксперты, проведя исследование руин, оставшихся от памятника истории и культуры, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Школа была построена в 1875 году на средства Раифского монастыря и казанского купца И.С.Кривоносова. Она числилось земской, хотя изначально находилась в церковном доме. В 1903 году здесь произошел пожар, после чего школу заново отстроили в 1912-м.
Здание представляло собой бревенчатое одноэтажное сооружение из трех соединенных срубов-шестистенков, имело П-образную форму. Срубы поставлены на высокий кирпичный цоколь и перекрыты вальмовыми крышами. Сейчас на месте старинной школы остались лишь обгорелые конструкции сруба, что говорит о полной утрате им историко-культурного значения, отмечено в выводах экспертов.
Согласно документации, в 2024 году на участке, на котором располагалась школа, началось проектирование административного здания.
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