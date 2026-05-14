Здание Росгвардии Татарстана в Казани ждет капитальный ремонт

Здание управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Татарстану, расположенное на улице Лево-Булачной, 20, собираются капитально отремонтировать. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Техническим заказчиком работ выступает «Главстрой РТ». Речь идет о четырехэтажном здании площадью 6,5 тысячи квадратных метров, построенном, по данным открытых источников, в 2003 году.

В рамках ремонта планируется не только обновление здания, но и закупка оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории.