Здание рабочей больницы в Казани признают объектом культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани появится новый объект культурного наследия — рабочая больница при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Эксперт счел обоснованным включить объект в единый госреестр памятников истории и культуры, говорится в документации на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

Здание расположено на улице Ватутина, 13. Оно находится на балансе городской клинической больницы №7, однако в настоящее время не используется.

Объект был построен в 1914 году на улице 3-й Поперечно-Николаевской и получил негласное название Плетневской больницы (от слободы Плетени). Здесь лечили рабочих завода братьев Крестовниковых — купеческой династии, из которой происходили предприниматели и общественные деятели, крупные благотворители. Основанные ими заводы были крупнейшими региональными промпроизводствами, которые определили вектор экономического развития Казанской губернии как минимум до 1917 года.

После прихода советской власти больница стала 3-й Советской (рабочей) больницей. Изменилось и ее неофициальное название — Домрачевская, по имени известного казанского хирурга Ивана Домрачева. После смерти хирурга, около 40 лет проработавшего в медицинском учреждении, больнице было официально присвоено имя. На здании был барельеф, который, однако, не сохранился до наших дней.

Следующей вехой в жизни памятника культуры стала середина 90-х годов — тогда в городской больнице в Плетенях разместился Республиканский клинический неврологический центр. Тогда же на территории появился новый корпус для поликлиники.

В следующие 30 лет ремонт в здании не проводился. А в 2022 году неврологический центр переместился в Ново-Савинской район Казани.

На сегодня здание состоит из трехэтажной части и двухэтажной с полукруглой стеной, которая закрепляет угол с парадным входом. Здание усложненное в плане, ассиметричное. Находится в удовлетворительном состоянии.

По оценке эксперта, здание обладает мемориальной, исторической и архитектурной ценностью.