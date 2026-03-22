Здание общежития КГМУ на Пионерской в Казани отремонтируют за 250 млн рублей

В Казани планируют провести капитальный ремонт общежития №4 Казанского государственного медицинского университета (КГМУ), расположенного на улице Пионерской, 14. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

На выполнение работ предусмотрено финансирование в размере 250 млн рублей. Срок исполнения контракта определен до 1 ноября 2027 года.

Согласно документации, в здании запланирован широкий перечень работ. В частности, предусмотрены монтаж новых окон и дверей, гидроизоляция фундамента, ремонт ступеней, а также отделка потолков и стен. Кроме того, проект включает установку перегородок, замену напольных покрытий, обновление фасада, перекрытий и подвальных помещений.