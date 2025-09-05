Здание Минцифры РТ отремонтируют почти за 100 млн рублей

Фото: скриншот "Яндекс Навигатор"

В Казани отремонтируют здание Минцифры РТ. На работы из бюджета республики выделят 99,8 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документу, в здании обновят системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и электроснабжения, а также отремонтируют сантехнику. Еще предусмотрен комплекс отделочных работ, работ по системам пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения.

Все работы должны завершить к 31 мая 2026 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Напомним, что здание министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан находится по адресу: ул. Кремлевская, дом №8.