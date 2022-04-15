Здание мэрии и одна камера: телеканалу «Челны ТВ» исполняется 30 лет

Сегодня исполняется 30 лет с момента запуска первой телекомпании автограда – «Челны ТВ». Городской совет Набережных Челнов решил запустить городское телевидение 15 апреля 1992 года.

Стартовала она всего с одной камерой и двумя магнитофонами в арсенале. Первым руководителем канала стал Рахман Шафигуллин.

Четыре года с момента запуска редакция «Челны ТВ» не имела собственного здания и занимала помещения прямо в мэрии автограда.

Однако телекомпания старалась поспевать за временем. Когда-то канал первым в городе раздобыл телесуфлер. В 2020 году обновил оборудование, чтобы вещать в формате Full HD.

В прошлом году на «Челны ТВ» обновили свой дизайн и отремонтировали студии, уйдя от оранжево-красных тонов к сине-зеленым. У канала появился новый слоган: «Город без комплексов».

Все 30 лет «Челны ТВ» остается единственным в городе телеканалом, который вещает на двух языках – русском и татарском. Руководство канала видит в этом преимущество: возможность привлекать аудиторию разного возраста не только из Челнов, но и зрителей из близлежащих населенных пунктов.