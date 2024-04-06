Здание КФУ за 101 млн рублей отремонтируют под музей образования

В Здании Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ (ул.Татарстан, 2) проведут капитальный ремонт. На его территории появится музей образования «Белем», следует из документации на портале госзакупок.

Строительно-монтажные работы с приобретением оборудования, мебели и инвентаря обойдутся более чем в 100 млн рублей.

Общая стоимость закупки составляет 156 млн рублей. Помимо музея, подрядчику предстоит провести капитальный ремонт Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ул.Попова, 4а), здания Госкомитета РТ по закупкам (ул.Петербургская, 86), Казгосцирка, а также здания «Радиобашня» станции скорой медицинской помощи в Набережных Челнах (ул.40 лет Победы, 48).

Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.

Ремонт первых двух объектов профинансируют из бюджета Татарстана, остальных — из федеральной и региональной казны.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»