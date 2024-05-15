Здание Казанской консерватории признают объектом культурного наследия

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В центре Казани появится новый объект культурного наследия. Эксперты считают обоснованным придать такой статус зданию 15-го городского училища 1914 года постройки, которое в настоящее время занимает Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова. Результатами историко-культурной экспертизы поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Объект расположен на улице Пушкина (№31). По мнению экспертов, он обладает историко-культурной ценностью и особенностями. Двухэтажный корпус училища был построен по проекту М.С.Трифонова. Его фасад имеет трехчастную симметричную схему, подчеркнутую в центре в том числе арочными оконными проемами, круглым слуховым окном и другими деталями. По бокам выступают ризалиты в три оконных оси с полукруглыми чердачными надстройками.

С 1945 по 1968 год здесь находилась консерватория, затем музыкальный факультет педагогического института.

В 2008-2009 годах была проведена реставрация фасада и интерьера зала имени Рахманинова на 200 мест. С 2010 года здесь в здание вновь вернулась Казанская консерватория.

Объект имеет историческую ценность, так как отражает историю развития народного образования России в дореволюционное время, а также земского народного образования в Казанской губернии; архитектурно-градостроительную, так как имеет высокую степень сохранности без поздних вмешательств и существенных изменений, отражает особенности облика зданий из кирпича, построенных в начале XX века в эклектическом стиле. Кроме того, здание находится в центре города, формирует внешний вид застройки исторической улицы Пушкина (бывш. Рыбнорядская) и юго-восточного угла Ленинского сада. Соответствует оно и третьему параметру — обладает культурологической ценностью.