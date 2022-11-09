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Экономика
9 ноября 2022  11:56
Александр Хевронин

Здание казанской гимназии XVIII века выставлено на продажу за 22 млн рублей

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В Казани выставлено на продажу здание гимназии XVIII века архитектора Василия Кафтырева. Продавец ожидает получить за него 22 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сервисе бесплатных объявлений.

Здание, расположенное на улице Карла Маркса, 41/13, является объектом культурного наследия федерального значения. Его общая площадь составляет 238,5 кв. метров.

В объявлении сказано, что помещения внутри без отделки, поэтому покупатель сможет сделать ремонт под любой вид деятельности.

Площадь участка составляет 208 квадратных метров, во дворе здания есть своя парковка.
 

#объект культурного наследия #Казань
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