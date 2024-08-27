Здание Госоркестра РТ спасут от замоканий из-за поднятого на метр грунта

В Казани проведут работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Марко (Набокова)». В здании №4 по улице Гоголя сейчас располагается Государственный академический симфонический оркестр Татарстана. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Г-образный двуэтажный объект был построен в начале XX века архитектором Константином Олешкевичем. Здание принадлежало семье купца первой гильдии, видного деятеля казанского купечества Мильтиада Марко — члена совета правления Купеческого банка. Впоследствии дом принадлежал его сыну Дмитрию Марко — ученому-химику ученику нобелевского лауреата Эмиля Фишера и профессора Андрея Альбицкого. Позднее был продан Н.Набокову, а после революции национализирован.

По проекту планируется понижение грунта до исторических отметок. При постройке сараев Горводзеленхоза слева уровень грунта со стороны внутреннего двора был поднят более чем на метр. Из-за столь большой разницы приямки и окна подвала дома оказались под землей. То же произошло с цоколем и частью стен первого этажа. Это привело к активному замоканию конструкций.

Благодаря понижению уровня земли по фасаду вдоль улицы Гоголя увеличится высота дверного проема главного входа в здание. В целом будут раскрыты подвалы, оконные и дверные проемы.

Дворовы фасады очистят от многочисленных покрасок, восстановят кирпичную кладку, декор, раскроют заложенные дверные и оконные проемы на двухэтажном пристро и установят деревянные заполнения и навесы. Также на внутреннем углу здания восстановят балкон и проведут ряд других работ.