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Общество 6 октября 2026 16:28

Здание Госбанка в Челнах предложили признать объектом культурного наследия

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В Набережных Челнах здание Госбанка 1936–1937 годов постройки могут включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Татарстана. Соответствующий проект приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о здании на улице Центральной, 58. Его автором был архитектор С. Ананьев. Сооружение выполнено в монументальном стиле с колоннами и строгой композицией.

#комитет рт по охране объектов культурного наследия #объект культурного наследия #Набережные Челны
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