Здание Госбанка в Челнах предложили признать объектом культурного наследия

В Набережных Челнах здание Госбанка 1936–1937 годов постройки могут включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Татарстана. Соответствующий проект приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о здании на улице Центральной, 58. Его автором был архитектор С. Ананьев. Сооружение выполнено в монументальном стиле с колоннами и строгой композицией.