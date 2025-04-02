Здание фабричного товарищества братьев Крестовниковых получит четвертое измерение

Проект реставрации здания фабричного товарищества им. Братьев Крестовниковых представляет из себя «здание в здании», рассказал «Татар-информу» глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Есть концепция по приспособлению, в том числе под апартаменты. Я пока с интересом за всем наблюдаю. Они называют свой проект "здание в здании", то есть хотят сделать внутри еще одно здание, сделать между зданиями галерею», – рассказал Гущин.

По мнению главы Комитета, сегодня у здания «достаточно добросовестный инвестор, который нанял очень авторитетного архитектора» — основателя архбюро WALL Рубена Аракеляна. Архитектурный проект по приспособлению этого объекта уже стал номинантом VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Глава комитета также отметил, что сумма вложенных за последние два с половиной года средств может превышать 250 млн рублей.

О текущем состоянии пивоварни Петцольда и других памятников в Татарстане, а также о планах на 2026 и 2027 годы Гущин рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».