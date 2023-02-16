Здание Дома дружбы народов Татарстана ожидает масштабный ремонт

Масштабный ремонт Дома дружбы народов Татарстана планируется провести в этом году. Кроме того, запланировано обновление всех национальных костюмов. Об этом сообщил директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов на заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана.

«Надеемся, что в этом году наш Дом дружбы народов обновится. Планируется крупный ремонт учреждения. Оно функционирует 11 лет, и тысячи мероприятий оставили свои следы. Здание активно изнашивается», – рассказал спикер.

В настоящее время работы, связанные с предстоящим ремонтом, находятся на стадии оформления проектно-сметной документации, уточнил Шарипов.

«Раис и Правительство Татарстана учли просьбы руководителей национально-культурных объединений. И в этом году запланированы средства на приобретение национальных костюмов для общин», – добавил директор Дома дружбы народов.

Он подчеркнул, что планируется полностью обновить костюмы национально-культурных автономий, что «станет хорошим подарком в Год национальных культур и традиций».

В прошлом году национально-культурными объединениями, домами дружбы народов проведено более 3 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 250 тыс. человек. В рамках благотворительной деятельности домами дружбы проведено более 100 мероприятий для инвалидов и малоимущих людей.