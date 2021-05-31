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Ру Тат
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31 мая 2021  16:34
Елена Симакова

Здание дилерского центра Infiniti в Казани должно пойти с молотка

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На одной из популярных интернет-площадок по сделкам с недвижимостью появилось объявление о продаже здания казанского автосалона «Акос», расположенного по адресу: пр. Победы, 216. 

Дилерский центр общей площадью почти 1,7 тыс. кв. метров с земельным участком площадью 5,5 тыс. кв. метров предлагается к покупке за 160 млн рублей.

«В составе автосалона — шоу-рум, сервисная зона и офисные помещения, — отмечается в объявлении. — На данный момент на базе автосалона ведется деятельность по продаже и обслуживанию автомобилей Infiniti. Цена без НДС».

Как известно, официальным дилером Infiniti в Казани является «Акос-премиум».

#автосалон
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