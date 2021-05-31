Здание дилерского центра Infiniti в Казани должно пойти с молотка

На одной из популярных интернет-площадок по сделкам с недвижимостью появилось объявление о продаже здания казанского автосалона «Акос», расположенного по адресу: пр. Победы, 216.

Дилерский центр общей площадью почти 1,7 тыс. кв. метров с земельным участком площадью 5,5 тыс. кв. метров предлагается к покупке за 160 млн рублей.

«В составе автосалона — шоу-рум, сервисная зона и офисные помещения, — отмечается в объявлении. — На данный момент на базе автосалона ведется деятельность по продаже и обслуживанию автомобилей Infiniti. Цена без НДС».

Как известно, официальным дилером Infiniti в Казани является «Акос-премиум».