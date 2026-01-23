Здание Александровского детского приюта хотят передать центру «Защитники Отечества»

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Здание Александровского детского приюта в Казани (Дом ученых на ул. Бутлерова) планируется передать Центру поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин на заседании итоговой коллегии в Национальной библиотеке РТ.

«"Александровский детский приют" в Казани будет приспособлен для Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"», – сказал Гущин.

Здание Александровского детского приюта построено в 1889 году. Оно находится в Казани по ул. Бутлерова, 30. Архитектор – Лев Хрощонович.

Приют просуществовал до 1935 года. Летом 1935 года здание было передано Дому ученых. В 1935-1968 годы это был Дом работников науки и техники после объединения с Домом инженеров. В 1968-1990 годы – Дом ученых и студентов, в 1990-1993 годы – Центр культуры и досуга профсоюза народного образования и науки. С 1993 года – Казанский дом ученых Академии наук Республики Татарстан.

Здание является объектом культурного наследия муниципального значения.

Кроме того, на заседании стало известно, что в 2026 году за счет федеральных средств отремонтируют захоронения советских воинов на Архангельском кладбище в Казани.