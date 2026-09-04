«Ждал трансферов, но надо заниматься работой»: как «Рубин» готовится к «Ахмату»

Казанский «Рубин» только вчера прилетел из Оренбурга, где победил в серии пенальти в Кубке России. А уже сегодня на своей базе в Соцгороде встречал журналистов на открытой тренировке. О состоянии команды, когда ждать в строй Иву и трансферных предпочтениях – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Юкич ждет Вуячича и говорит о роли лидерства

На часах 10 утра – по традиции, на территории базы нас встречает сотрудник пресс-службы «Рубина», и мы идем, уже проторенной дорожкой. В этот раз стоит отметить, что он сразу обозначил: «Идем в новое здание». Да, то самое, которое на прошлой неделе открыл Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Поднимаясь по лестнице, всё еще чувствуем запах свежей краски, швы на плитке бережно отмечены – места, куда пока наступать нельзя. В зале для пресс-конференций уже многолюдно – это и ребята из медиаслужбы команды. А также и первый спикер – полузащитник казанцев Александар Юкич. Он немного стесняясь, но начинает на русском. «Любая команда может победить любую» – говорит он, оценивая Российскую Премьер-лигу. После чего продолжает, что нужно держать фокус и быть готовыми к каждой встрече. Но все это базовые и такие привычные слова. В какой-то момент австриец снова переходит на английский. И уже на вопрос про лидера Вуячича отвечает на нем:

«Он капитан команды. У нас есть еще другие игроки, которые могут помочь, но он самый важный игрок для нас, и с его энергией, с его качеством, он всегда очень помогает. Конечно, если он играет, то это ощущается по-другому. Но я надеюсь, что он будет готов для следующих игр, потому что он очень помогает нам, и я надеюсь, что мы скоро его увидим», - сказал Юкич журналистам.

А вот к вопросу о своей роли в лидерстве, Александар снова переходит на русский. Видно, что для него этот вопрос очень важен и он хочет, чтобы его точно правильно поняли:

Александар Юкич Фото: rubin-kazan.ru

«Давайте скажем так: футбол меняется очень быстро. Я на самом деле, здесь, в «Рубине», много вещей испытывал. Конечно, были и тяжелые периоды, но на самом деле, я об этом не очень хочу говорить. Этот период меня многому научил. Лидер — это тяжелое слово для меня. Потому что этот статус ты заслуживаешь, когда играешь много, когда показываешь свое лучшее качество, когда помогаешь команде. Я стараюсь каждую тренировку и каждую игру показать мое лучшее качество. Лидер я или нет, могут сказать только другие люди. Я чувствую себя», - сказал Юкич.

Отметим, что Юкич – один из тех, кто свое место в стартовом составе отвоевал по ходу начала сезона. Если помните, после матча в Ростове, он через журналистов обратился к тренерскому штабу. И последние два матча – на Кубок и в чемпионате – выходил в старте.

Иву сможет сыграть с «Ахматом»?

После австрийца в зале появился наставник клуба из столицы Татарстана Франк Артига. Он сразу же поприветствовал всех словами: «Добро пожаловать в наш новый дом». Был в хорошем, я бы даже сказал, позитивном настроении. И по обыкновению, много говорил. Например, отметил будущего соперника:

«Ахмат» – одна из тех команд, которые сильно вложились в усиление своего состава. У них очень сильный подбор исполнителей – Самородов, Садулаев. Плюс они приобрели Щетинина. Игра против них не будет простой. И, собственно, индивидуальные сильные качества этих игроков нам предстоит нейтрализовать. Как это сделать? За счет наших командных действий, за счет игры в обороне, за счет улучшения нашей атакующей игры. Будем отталкиваться от качества нашей игры в первом тайме против «Оренбурга». Но на этот раз приложим усилия, чтобы реализовывать все моменты», – сказал Артига.

Фото: rubin-kazan.ru

После чего высказался о смене капитана в последних матчах. В матче в рамках Чемпионата России против Махачкалы «рулил» Илья Рожков, в Кубке против «Оренбурга» Руслан Безруков. Испанец объяснил с чем это связано:

«У нас был список из четырех игроков, которые считались капитанами. Возможно, это наша вина, что мы это не объявляли. Наши капитаны: Вуячич, Тесленко, Кабутов и Рожков. В прошлом матче повязку надел Безруков, мы приняли такое решение, потому что Руслан вполне заслуживает этого звания. Но не стоит забывать и о других футболистах, которые выступают лидерами в коллективе», – сказал Артига.

Не обошли стороной и трансферные слухи. Артигу спросили про главный инсайд – интерес к форварду ЦСКА Тамерлану Мусаеву. Франк юлить не стал и со вздохом ответил, как есть:

«По поводу интереса к Мусаеву, то могу сказать, что он входит в топ-3 нападающих в Чемпионате. Но на счет усиления не могу ответить на вопрос. Есть службы, которые этим занимаются и ведут эту работу. Я хочу сосредоточиться на тренерской работе. Длительное время я ждал трансферов, но сейчас надо заниматься своей основной деятельностью. Я сам для себя избрал такой момент, чтобы перезагрузиться и не думать об этом. Если будут приобретения, то хорошо, а если их не будет, то ничего страшного», - посетовал специалист.

Кстати, подчеркнем, что трансферное окно в нашей стране закроется уже 11 сентября. Да, Константин Дзюба и компания могут на «флажке» ещё кого-то урвать. Но Артиге хотелось бы, я думаю, чтобы это был игрок не в защитную, а в атакующую линию.

Поговорили и о травмированных – Дардане Шабанхаджае и Угочукву Иву. Испанец выдал нам благоприятный прогноз по одному из них:

«Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Выйдет ли он в матче с «Ахматом»? У меня нет определенного ответа. Даже, если он не появится, то к следующей игре будет готов. Если говорить про Дардана, то наш медицинский штаб активно работает над его восстановлением и прикладывает для этого максимальные усилия. Сам Шабанхаджай отмечает, что у него сохраняются болезненные ощущения, и не готов быть в общей группе», - сказал Артига.

И все-таки, в словах Артиги читалось – нужны усиления. Иначе, этот трепетный вздох европейского тренера при слове «трансферы» станет символом его нахождения в клубе.

Игра на координацию

На саму тренировку вышли не все игроки. Было видно, что не было многих из тех, кто пару дней назад играл с «Оренбургом» - дали отдохнуть Рожкову и Сиве, например. Когда журналисты подошли к полю, команда, собравшись в круг, чествовала одного из специалистов тренерского штаба – он провел свою первую игру в качестве помощника тренера в РПЛ.

Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

В той пятнадцатиминутке, которая была открыта для журналистов – все стандартно. Разминка, упражнения. Среди них выделялось, разве что упражнение на координацию, где нужно было забить головой. Тут поучаствовал даже некогда ветеран клуба, а ныне тренер – Олег Иванов – он отбил несколько ударов.

Поможет ли этот настрой и эта новая победная поступь «Рубину», узнаем уже в понедельник, когда команда сыграет дома с «Ахматом».