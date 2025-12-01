news_header_top
Общество 1 декабря 2025 17:50

Ж/д вокзал «Казань» стал призером премии «Транспортная безопасность России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вокзальный комплекс «Казань» занял третье место на национальной премии «Транспортная безопасность России». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Результаты премии подтверждает значимую роль РЖД в формировании защищенной вокзальной среды, где приоритетами остаются безопасность, оперативность реагирования служб и создание условий для комфортного пребывания пассажиров», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Горьковская магистраль выполняет требования транспортной безопасности, развивает инфраструктурные стандарты защиты пассажиров и внедряет современные технологии на железнодорожных объектах.

Кроме того, бизнес-зал вокзала «Казань» вошел в число победителей ежегодной премии в области качества продукта и сервиса «Выбор потребителей – 2025» в номинации «Сервис года на транспортной инфраструктуре».

