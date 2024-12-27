Ж/д маршрут Ижевск – Набережные Челны будут обслуживать рельсовые автобусы

На маршруте Ижевск – Набережные Челны с 1 января 2025 года произойдет замена подвижного состава. Его будут обслуживать только рельсовые автобусы. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«На участке Ижевск – Набережные Челны курсируют три пары подвижного состава, две из них – рельсовые автобусы серии РА2 и РА3. Одна пара поездов обслуживается цельнометаллическими вагонами. Здесь есть определенные сложности – посадка и высадка через одну дверь, ограниченное количество мест. В течение года мы получали соответствующие обращения от пассажиров», – рассказал он.

В следующем году цельнометаллические вагоны заменят также на рельсовые автобусы серии РА2 и РА3 в двухвагонном исполнении. «Таким образом, сократится время посадки и высадки, увеличится вместимость пассажиров, появятся более комфортные условия проезда», – отметил Ахметшин.