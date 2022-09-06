«Зажжем хоккеем»: Телебашни Казани и Нижнекамска будут включать иллюминацию в дни игр КХЛ

Телебашни Казани и Нижнекамска будут включать иллюминацию в дни матчей «Ак Барса» и «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что подсветки на телебашнях будут включаться в рамках акции «Хоккей на высоте».

Помимо Казани и Нижнекамска участие в акции примут также Нижний Новгород, Ярославль и Челябинск.

Напомним, в 2018 году телебашня в столице Татарстана светилась во время проведения чемпионата мира по футболу.

«Теперь телебашни эффектно поддержат хоккейные матчи и дадут болельщикам возможность позитивно выплеснуть свои эмоции», — заявил генеральный директор РТРС Андрей Романченко.