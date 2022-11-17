«Зажег своей игрой»: в Казани прошел концерт талантливого пианиста Ивана Бессонова

На сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая при полном аншлаге выступил блестящий пианист, талантливый композитор, победитель международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018 Иван Бессонов. Юный виртуоз вдохновенно исполнил произведения Рахманинова, Равеля и Шопена, вызвав восторг ценителей классической музыки.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В Казани я выступаю не в первый раз. И, знаете, когда я приезжаю в город, чувствую, будто возвращаюсь в родные забытые места: мгновенно вспоминаю, что где находится — те или иные магазины, памятники или места. В целом Казань — достаточно уютный город. Мне нравится гастролировать по городам России. В каждом городе есть своя особая атмосфера, и Казань, конечно же, обладает особой энергетикой», — рассказал «Татар-информу» сам музыкант.

После нескольких минут ожидания Иван Бессонов вышел на сцену. Зал встретил его аплодисментами. Через несколько мгновений он виртуозно исполнил «Вариации на тему Корелли» Сергея Рахманинова. Затем прозвучало одно из главных произведений французского композитора Мориса Равеля — фортепианная сюита «Гробница Куперена».

«Музыка — это такое явление, которое не просто появляется, она рождается вместе с человеком. При этом у каждого человека своя уникальная музыка. Прежде всего та, которая звучит в его душе. За инструмент меня усадили в шесть лет, и поначалу это были интенсивные занятия с отцом, потом начали подключаться педагоги из школ. Сейчас я в свободном полёте. Однако для этого необходимо следить за своим самочувствием, за инструментом, поддерживать себя в хорошей физической форме и расположении духа, потому что всё это отражается на игре», — подчеркнул Бессонов.

Во втором отделении прозвучали произведения Фредерика Шопена. Иван Бессонов исполнил один из шедевров фортепианной музыки XIX века — Балладу №4 и последнее монументальное творение Шопена — Сонату для фортепиано №3. Благодарные слушатели наградили юного виртуоза громом аплодисментов и выкриками «Браво».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Великолепное исполнение, как и всегда. Хочу поблагодарить Ивана за глубокую, тонкую игру, за волшебный звук, за прекрасного Рахманинова, волшебного Шопена и изысканного Равеля. За чувство стиля и гармонии, а главное — за искренность игры. Сегодня это случается редко, ведь он действительно зажег своей игрой», — поделилась впечатлениями слушательница Анастасия Хакимова.

В свои 18 лет Иван Бессонов стал обладателем Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена, а также лауреатом различных конкурсов, в том числе международного конкурса имени А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке», конкурса «Молодые дарования России». В 2020 году стал обладателем Гран-при всероссийского конкурса «Созвездие», в 2021-м — лауреатом Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Не так давно прошел концерт Рахманинова в Москве. В целом это был первый серьезный конкурс в моей биографии, то есть до этого были юношеские, а это был действительно серьезный конкурс, где участвовали взрослые люди. Бесспорно, в таких событиях присутствует спортивный азарт, однако, к сожалению, он меня достаточно вымотал. Поэтому сейчас я хочу сконцентрироваться на концертной деятельности», — поделился пианист.

Иван Бессонов сочиняет музыку, сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами, в том числе Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым, Александром Сладковским и Владимиром Федосеевым. Помимо этого, музыкант участвует в большом количестве фестивалей, дает сольные концерты в лучших концертных залах по всему миру.

После казанского концерта музыкант вернется в Москву, чтобы подготовиться к следующему выступлению. Уже через четыре дня в большом зале консерватории имени Чайковского пройдет грандиозный гала-концерт. Как рассказал сам пианист, в программу войдут самые известные произведения Сергея Рахманинова.