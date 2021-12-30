«Не покупайте фейерверки с рук»: МЧС РТ о том, как не получить травмы и не сгореть

Покупать только в специализированных магазинах, следить за целостностью упаковки и сроком годности: об опасностях неправильного обращения с пиротехникой татарстанцам напомнили сотрудники МЧС. В прошлые новогодние праздники по этой причине травмы получили пять человек, среди них двое детей, возникли три пожара.

Максим Трущин: «В прошлые новогодние праздники на территории республики произошло 169 пожаров, в которых погибли 14 человек, 11 – получили травмы» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Число пожаров в новогодние праздники увеличивается в разы

Пожары и гибель в них людей из года в год становится большой проблемой в новогодние праздники. По словам главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максима Трущина, в среднем в этот период число пожаров увеличивается на 20%, количество погибших в них – в два раза.

«В прошлые новогодние праздники на территории республики произошло 169 пожаров, в которых погибли 14 человек, 11 – получили травмы», – уточнил Трущин.

Чаще всего горели жилые дома – это 111 случаев. Самые частые причины трагедий – неисправность печей или отопительных приборов, неосторожное обращение с огнем, неправильное использование электроприборов, были и поджоги. 14 пожаров произошло по вине пьяных татарстанцев, из-за них погибли 10 человек.

В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей перед Новым годом, а именно с 22 декабря, на территории республики начал действовать особый противопожарный режим, он продлится до 9 января 2022 года. Весь пожароопасный период более двух тысяч сотрудников МЧС Татарстана будут работать в усиленном режиме. Все места, где будут проводиться детские утренники, будут под особым контролем.

Весь пожароопасный период более двух тысяч сотрудников МЧС Татарстана будут работать в усиленном режиме Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На учет взято более 1600 объектов, из них в 881 будут проводиться детские мероприятия. Было проведено более 500 проверок, во время которых выявлено 96 нарушений требований пожарной безопасности», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожароопасная пиротехника

Новый год невозможно представить без залпов праздничного салюта. Но бывает так, что применение пиротехники чревато серьезными последствиями. Стоит вспомнить, как в позапрошлые новогодние праздники в квартиру одного из домов на Адоратского в Казани попал салют. Комната сразу же наполнилась густым дымом, диван вспыхнул. Хозяйка едва успела покинуть квартиру. Прибывшие на место пожарные с огнем справились быстро, площадь пожара составила 4 кв. метра.

«Новогодние праздники, как правило, не обходятся без травм у жителей республики из-за неправильного обращения с пиротехническими изделиями. В прошлый Новый год в Татарстане было зарегистрировано 7 фактов нарушения правил использования пиротехники – произошли три пожара, пять человек получили травмы, в том числе двое детей», – добавил Максим Трущин.

Новый год невозможно представить без залпов праздничного салюта Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В пример главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору привел случай, который произошел в Лаишевском районе в начале этого года. 13-летние дети играли с петардой в виде гранаты. Кто-то из них выдернул из нее чеку, и она взорвалась у него в руках.

Чтобы праздник не обернулся серьезными неприятностями, татарстанцам рекомендуют запускать салюты только на специально отведенных для этого площадках. На данный момент в республике для запуска фейерверков организованы 1164 площадки. Татарстанцам, которые решили взорвать пиротехнику, к примеру, рядом с домом, будет грозить штраф. К слову, во время действия особого противопожарного режима сумма штрафов увеличивается вдвое: для жителей республики до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридических – до 400 тысяч рублей.

«Учитывая, что большая часть несчастных случаев происходят в жилом секторе, в этих местах будут дежурить спецгруппы. В них входят сотрудники полиции, Росгвардии и государственного пожарного надзора. За прошлые новогодние праздники было проведено порядка двух тысяч рейдов, попались более 200 нарушителей. Также они пресекли более двух тысяч случаев применения пиротехники в запрещенных местах», – рассказал Максим Трущин.

С начала действия особого противопожарного режима уже пресекли более ста попыток запустить салют в запрещенных местах Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

С начала действия особого противопожарного режима, то есть с 22 декабря, группы уже пресекли более ста попыток запустить салют в запрещенных местах. В отношении троих человек были составлены протоколы об административном правонарушении, в ближайшее время они заплатят штрафы.

Проверкам подвергаются и магазины пиротехники. В республике на учет взяты более ста магазинов – руководству восьми из них направлены письма для устранения нарушений требований пожарной безопасности. Также сотрудники МЧС выявили один факт незаконной продажи пиротехники – в Алькеевском районе. Местный житель продавал салюты прямо на улице, за нарушение ему выписали штраф.

Как не ошибиться в выборе салюта и как правильно его запускать

Покупать салюты нужно только в специальных магазинах пиротехники или секциях супермаркетов, рекомендует главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору.

Ни в коем случае не приобретайте пиротехнику на рынках, в киосках или с рук знакомых. Так можно наткнуться на нелегальное изделие Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Ни в коем случае не приобретайте пиротехнику на рынках, в киосках или с рук знакомых. Так можно наткнуться на нелегальное изделие. Покупая салют, вы можете попросить у продавца сертификаты», – рекомендует Максим Трущин.

На упаковке изделия должны быть товарный знак, информация о производителе и срок годности. Также упаковку обязательно нужно проверить, чтобы не было никаких повреждений. Если она в каком-то месте намокла или порвана, то такое изделие лучше отложить в сторону.

«Хранить фейерверк нужно в сухом месте и как можно дальше от отопительных приборов. Также нужно избегать попадания прямых солнечных лучей. Носить в кармане и возить в машине не рекомендуется», – добавил Трущин.

В квартире можно использовать только бенгальские огни, хлопушки и свечи на торт Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Также запрещается курить рядом с изделием, ударять его или бросать в огонь. Пускать салют можно только на открытом воздухе, в квартире можно использовать только бенгальские огни, хлопушки и свечи на торт. Ни в коем случае нельзя направлять фейерверк в сторону человека, как и наклоняться над ним во время зажигания. Если погас фитиль, то поджигать его еще раз запрещено.

Перед запуском салюта нужно внимательно изучить инструкцию.