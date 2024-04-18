«Заявок от рабочих команд много»: как «СИБУР Арена НК» раскачивает спорт в Нижнекамске

Трамплин для юниоров

Имена воспитанников нижнекамской спортивной школы регулярно звучат на российских и международных соревнованиях. В 2017 году из Нижнекамска в Казань переехал воспитанник спортивной школы №1, баскетболист Сергей Томашевский. Сейчас 21-летний форвард играет в молодежном клубе «УНИКС-2». С 2023 года второй выпускник школы, 17-летний атакующий защитник Александр Яманов играет в столице за «Москву-2». В марте этого года нижнекамец Станислав Исаев стал бронзовым призером чемпионата России по спортивной гимнастике. Пример для девочек – волейболистка Анастасия Самойленко (Шляховая). Воспитанница тренера ДЮСШ №4 Марины Давыдовой стала чемпионкой Европы и обладательницей кубка России.

В городе шесть спортивных школ, еще две в Камских Полянах. Игровые виды спорта развивают три. «Батыр» специализируется на волейболе и баскетболе, старейшая нижнекамская спортшкола №1 на баскетболе и спортивной гимнастике, спортшкола №7 в Камских Полянах готовит баскетболистов и хоккеистов. Остальные спортшколы занимаются индивидуальными видами спорта и единоборствами.

С открытием в марте этого года «СИБУР Арены» возможности для развития в Нижнекамске детского спорта существенно расширились. Помимо появления новых залов и первого в городе муниципального бассейна в Нижнекамск зачастили именитые спортсмены, тренеры и спортивные менеджеры. Они присматриваются как к новой площадке, так и к юниорам. Например, в день тестового запуска спорткомплекс оценили олимпийская чемпионка 2012 года, гимнастка Ульяна Донскова, олимпийский чемпион, президент региональной общественной организации «Федерация волейбола Белгородской области» Тарас Хтей, четырехкратный олимпийский чемпион, пловец Александр Попов.

Второй раз десант известных тренеров высадился в городе через месяц – на арене прошли отборочные сессии проекта СИБУРа «Школа баскетбола». Участники отбора прошли мастер-классы знаменитого баскетбольного тренера Ильшата Меляева, который в прошлом отвечал за подготовку игроков Евролиги, Лиги ВТБ и сборных команд России. «Для ребятишек, тренеров, спортшкол этот проект как социальный лифт. Он дает возможность стремительно вознестись, определиться со своей миссией, понять свои возможности», – рассказал ведущий тренер проекта Андрей Волков. Лучшие игроки отборочных туров получат путевку в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP в Нижегородской области.

Отдадут ли «физру» арене?

Руководство спорткомплекса планирует привлечь воспитанников спортшкол для занятий на своей территории. У обычных школьников также может появиться шанс бесплатно пользоваться ареной. «Больше всего желающих заниматься спотом в вечернее время, после обеда, с окончанием занятий, приходят школьники, но в первой половине дня у нас пока самое слабое заполнение. Поэтому наши двери открыты для проведения занятий физкультурой для детей из обычных учебных заведений, мы же бюджетное учреждение. У нас есть легкоатлетическая дорожка, футбольное поле, игровые залы», – рассуждает Усачев.

«Это возможно – техникумы и профессиональные училища могут рассчитывать на арену, – поддержал идею начальник Управления физической культуры и спорта исполкома Нижнекамского района Алексей Урезов. – Прецеденты такие есть. В спорткомплексе «Ярыш» третья школа проводит уроки физкультуры, потому что своих залов им не хватает».

Правда, рассчитывать на приток молодежи можно со следующего учебного года. До начала календарного лета подрядчик завершит работы над уличными площадками арены – футбольным полем, легкоатлетическими дорожками, площадками для стритбола. Кроме того, договоры на аренду спортивных помещений истекают в мае или начале сентября.

Дом спорта для рабочих

Большинство любительских взрослых спортклубов в Нижнекамске арендуют площади в общеобразовательных школах, играя в спортзалах без душевых. Освободившиеся площади торговых центров, которые под гнетом санкций покинули арендаторы с иностранным капиталом, помимо игровиков арендуют боксеры и любители единоборств. Собственной площадки для товарищеских встреч и соревнований у ветеранов нет.

«У нас нет коммерческой составляющей, в арене все заточено под спорт, – говорит Усачев. – Мы смогли сохранить 80% персонала, который работал в «Дружбе», это опытные сотрудники, и все от администратора до охранника знают свое дело. Территория ограждена от посторонних, соблюдаются нормы наполнения залов, обеспечивается чистота и порядок. В отличие от коммерческих заведений, которым важно как можно больше абонементов продать, у нас нет цели собрать внутри толпу людей, мы занимаемся развитием спорта».

Опрошенные нашим изданием эксперты затруднились оценить масштабы взрослого любительского игрового спорта. Частично контуры интересантов активного хобби помогает очертить городской чемпионат по волейболу. В турнире участвовало 16 женских и 15 мужских команд. В каждой команде до 14 игроков, это позволяет спортсменам подменять друг друга, если рабочий график не позволяет выйти на площадку. Итого более 400 спортсменов-любителей только одного волейбола. На площадку выходили игроки всех возрастов, от 13-летних школьников, до 60-летних ветеранов.

«Часть команд была из других городов Закамья – Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги, Чистополя, но большинство представлено Нижнекамском, – уточнил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» тренер Нижнекамского химико-технологического института, один из организаторов чемпионата Денис Панягин. – Это был сильнейший чемпионат Закамья. Думаю, фотографии оттуда заряжали заняться спортом молодое и более зрелое поколение».

Чемпионат начался в октябре и продлился полгода – всего и мужские и женские команды провели между собой 336 (!) игр. Финальные матчи прошли 7 апреля в «СИБУР Арене НК». «Соревнований на спортивной арене такого масштаба в Нижнекамске еще не было, – рассказал Панягин. – Хороший, большой зал с трибунами для зрителей, на финальные игры пришло около 100 человек. Всем игрокам понравилось».

С открытием спорткомплекса частные клубы, специализирующиеся на игровых видах спорта, начали забрасывать руководство арены запросами на аренду. Проявляют интерес и любительские команды, собранные на районных предприятиях. «Нижнекамскнефтехим», например, планирует на арене проводить игры первенства среди своих заводов по баскетболу и волейболу. «Заявок очень много в сфере так называемого рабочего спорта, среди них встречаются выходцы с хорошими результатами, со спортивными разрядами. Есть команды от крупнейших предприятий города – НКНХ, «Нижнекамскшины», «ТАНЕКО», ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, МЧС, энергетики, Горэлектротранспорт. У нас даже три футбольных клуба хотят играть (взрослый «Кондор» и молодежные «Олимпия» и «Юниор»), два волейбольных…»

Каждая заявка за собой ведет две команды, а это минимум 20-30 человек. «Кто-то хочет играть через день, кто-то каждый день. Средний возраст девушек в командах – 20-35 лет, мужчины встречаются постарше, до 45 лет выступают», – объясняет Усачев.

Как «СИБУР Арена НК» меняет любительский спорт в Нижнекамске

В чем отличия арены от других спорткомплексов Нижнекамска? Собеседники нашего издания выделяют несколько особенностей объекта. В комплексе они поднимают уровень любительского спорта во всем районе.

Первое. «СИБУР Арена» затягивает в свою орбиту спортсменов всех возрастов. Зал художественной гимнастики собирает на ковре преимущественно юных атлеток, но он готов принять и спортсменов преклонного возраста. В первой половине дня, когда у школьников занятия, активных пенсионеров ждут на коллективные зарядки, оздоровительную физкультуру или лечебную гимнастику. Точно так же бассейн призывает как самых юных, так и престарелых пловцов. Лозунг «Спорту все возрасты покорны» справедлив и для игровых видов спорта, чемпионат по волейболу это в очередной раз доказал.

Второе. Многофункциональность арены. Спортсменам-игровикам противопоказано семь дней в неделю гоняться за мячом по полю. Тренеры выделяют дни, когда им надо укрепить мышечную массу в спортзале или провести разгрузочную тренировку в бассейне. В Нижнекамске мало мест, которые могут предложить такой комплексный подход к спорту.

Третье. Комфорт и удобство занятия спортом. В игровом зале выложен мягкий паркет, а в гимнастическом – профессиональные ковры. Картину дополняют высокие потолки, хорошее освещение, комфортные туалеты и душевые кабинки. Подкупает функциональность объекта. К примеру, команды-любители на финале чемпионата по волейболу впервые играли с электронным табло, на котором обновлялись результаты матча и время до завершения встречи. При необходимости посетители могут пройти медосмотр, а тревожных родителей спортсменов успокоят нормы безопасности комплекса.

Четвертое преимущество временное, но пока неоспоримое – новизна объекта. Протертые тренажеры в зале и позеленевшие доски в сауне погасят энтузиазм даже юного спортсмена. И наоборот, сверкающий кафель в бассейне, новые мячи и тугая сетка в зале заряжают на бодрую тренировку.

Пятое. Собственник арены – исполком Нижнекамского района. Обладая потенциалом подготовки спортсменов высокого уровня, спорткомплекс открыт для всех желающих, в отличие спортивных школ или спортивных клубов. Бюджетные учреждения могут проводить здесь свои соревнования безвозмездно.

Шестое. Готовность принять людей с ограниченными возможностями. Для маломобильных групп населения созданы все условия для занятий спортом. Например, в бассейн для этой категории посетителей оборудован специальный вход, оборудованы раздевалки, туалеты и душевые. Спорткомплекс готов для реабилитации, и заявки на такие услуги также поступают.

Руководитель МБУ дополнительного образования «Спортивная школа №1» Иван Сумин полагает, что открытие «СИБУР Арены НК» поднимет интерес к спорту не только у детей, но и у взрослых. «Нашей школе хватает помещений для занятий профильными видами спорта – спортивной гимнастикой и баскетболом, но в дальнейшем соревнования по баскетболу можно будет и в арену переносить, у них есть существенное преимущество – трибунное помещение на 300 болельщиков», – говорит он.

«В городе строятся новые микрорайоны, а школьные спортзалы задыхаются от обилия желающих заниматься, – констатировал Алексей Урезов. – Районных спортзалов не хватает. Кроме того, есть виды спорта, которые требуют занятий в зале, это бокс, боевые единоборства. С открытием «СИБУР Арены НК» стало легче, часть городских спортивных мероприятий она заберет себе и даст возможность свободно дышать другим спорткомплексам».

Начальник Управления физкультуры исполкома убежден, что со временем арена обрастет традиционными мероприятиями. Спорткомплекс всегда был знаковым объектом, а с реконструкцией и появлением еще одного здания «СИБУР Арена НК» станет авангардным спорткомплексом. Теперь там и на улице можно пониматься, и внутри комфортно. Это настоящий фаворит», – подчеркнул Урезов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»