Заявок меньше, ожиданий больше: как изменился рынок труда Казани в 2025 году

В Казани зафиксировали охлаждение рынка труда: вакансий стало меньше, а резюме – больше. Почему работодатели не спешат публиковать новые предложения? Что стоит за ростом числа соискателей? Как будет развиваться рынок в ближайшей перспективе – в материале «Татар-информа».





По данным Центра занятости, за первые шесть месяцев 2025 года на портале «Работа России» разместили чуть более 8 тыс. вакансий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Число вакансий по всем сферам сократилось, гонка зарплат замедлилась»

В первом полугодии в Казани зафиксировали охлаждение рынка труда. Об этом сообщил директор Центра занятости населения столицы Татарстана Тимур Муллин на деловом понедельнике в мэрии.

«Работодатели вошли в период отчаяния, число вакансий по всем сферам сократилось, гонка зарплат замедлилась», – отметил он.

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По данным Центра занятости, за первые шесть месяцев 2025 года на портале «Работа России» разместили чуть более 8 тыс. вакансий. Это почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда казанские работодатели заявили около 14 тыс. предложений. Основное снижение коснулось промышленности, здравоохранения, торговли, транспорта и строительства.

При этом на фоне снижения количества предложений резюме соискателей стало заметно больше – их число выросло на 30%. Индекс рынка труда (соотношение количества активных резюме к числу вакансий) увеличился на 3 пункта. Если в 2024 году на одну вакансию приходилось в среднем 3,2 резюме, то в 2025 году – уже 6,2. Больше всего индекс вырос в сферах IT, транспорта, строительства, медицины, образования и производства.

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По словам Муллина, работодатели сегодня предпочитают не публиковать вакансии, считая это бессмысленным.

«Снижение количества вакансий – это не признак исчезновения дефицита, а скорее – потери оптимизма. Зачем заявлять, если все равно никого не найдешь», – рассказал Муллин.

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Также он отметил рост краткосрочной занятости среди молодых специалистов.

«Число резюме растет в основном потому, что молодой работник в среднем три раза в год меняет место работы. Они работают 2-3 месяца, а потом говорят «это не моё» и идут дальше искать, где получше», – подытожил директор ЦЗН.

С начала 2025 года в центры занятости Казани обратилось около 2,5 тыс. человек, из них трудоустроены чуть более тысячи.

Тимур Муллин: «Работодатели вошли в период отчаяния, число вакансий по всем сферам сократилось, гонка зарплат замедлилась» Фото: kzn.ru

«Уровень регистрируемой безработицы ниже показателей прошлого года»

Несмотря на охлаждение рынка труда, уровень зарегистрированной безработицы в Казани остается на исторически низком уровне. Так, в июне 2024 года в городе официально зарегистрировали почти 1,4 тыс. безработных.

В июне этого года в столице Татарстана насчитывается почти 1,1 тыс. нуждающихся в работе, рассказал Тимур Муллин.

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Общий уровень зарегистрированной безработицы составляет всего 0,17% от численности рабочей силы города, которая по итогам первого полугодия достигла 661 тыс. человек. При этом численность занятых в экономике составляет 647 тыс.

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,17% от численности рабочей силы, что практически в 1,2 раза ниже показателей прошлого года», – подытожил Муллин.

Наиболее значительный рост численности занятых ожидается в сферах административных и дополнительных услуг, обрабатывающей промышленности и здравоохранения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 2029 году в Татарстане вырастет спрос на специалистов в промышленности и медицине

К 2029 году численность занятых в Татарстане может вырасти почти на 49 тыс. человек, рассказал также Тимур Муллин, ссылаясь на единую федеральную методику оценки потребности в кадрах. Ее утвердили в 2024 году.

Он пояснил, что прогноз составляется на основе статистики, опросов работодателей и анализа макроэкономических показателей, включая демографию и производительность труда. В расчет берется не только общий спрос на работников, необходимый для развития экономики, но и так называемая замещающая потребность, то есть количество кадров, которые потребуются на замену уходящих на пенсию.

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По словам Муллина, наиболее значительный рост численности занятых ожидается в сферах административных и дополнительных услуг, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. А вот снижение численности работников прогнозируется в торговле и операциях с недвижимостью.

Всего же к 2029 году общая кадровая потребность в Татарстане, по прогнозам, составит почти 2,9 млн человек. Сейчас этот показатель равен 2,4 млн.

В первой половине 2025 года в Центр занятости населения Казани за помощью обратились 19 участников СВО и члены их семей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани с начала года трудоустроили 12 участников СВО

В первой половине 2025 года в Центр занятости населения Казани за помощью обратились 19 участников специальной военной операции и члены их семей, отметил Тимур Муллин.

Из них 12 человек уже нашли работу, двое начали обучение по новой профессии в рамках нацпроекта «Кадры», еще четверо только планируют учиться. Один из обратившихся решил снова отправиться в зону СВО.

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«Участники СВО, имеющие инвалидность по различным нозологиям, могут пройти обучение по адаптированной программе на водителей транспортных средств категории B и C. Планируется обучить в этом году порядка 50 ветеранов», – напомнил Муллин.

Кроме того, в июне на базе Центра реабилитации инвалидов «Восхождение» Кадровый центр РТ открыл первый в Татарстане профориентационный кабинет для участников спецоперации. Там уже прошли адаптацию 25 человек: они получили помощь в выборе новой профессии и смогли определиться с планами на будущее.

В Казани в этом году временную работу на период летних каникул получили 208 подростков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 200 подростков трудоустроили в Казани на летние каникулы

В Казани в этом году временную работу на период летних каникул получили 208 подростков.

«Летние каникулы – традиционный период, когда школьники активно ищут временную работу. В эту горячую пору содействие занятости несовершеннолетних становится одним из актуальных направлений в работе службы занятости», – отметил Тимур Муллин.

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Всего с работодателями заключили 31 договор о временном трудоустройстве несовершеннолетних. Среди предприятий, где работают школьники: аквапарк «Сувар», отель «Ривьера», Казанский электромеханический завод, заводы «Казанькомпрессормаш», «Элекон» и другие.

По словам Муллина, в 2025 году из бюджета республики выделили около 12 млн рублей на материальную поддержку подростков при трудоустройстве через Центр занятости. Планируется, что в течение года временную работу смогут получить еще около 4 тыс. детей.

В 2025 году на портале «Работа России» опубликовали около 2,1 тыс. предложений о заключении договоров на целевое обучение для абитуриентов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанские работодатели предложили почти 1,3 тыс. мест для целевого обучения

В 2025 году на портале «Работа России» опубликовали около 2,1 тыс. предложений о заключении договоров на целевое обучение для абитуриентов, рассказал директор ЦЗН Казани. Всего предусмотрено почти 4,8 тыс. мест.

Из них почти 1,3 тыс. предложений поступило от казанских работодателей. По этим направлениям планируется заключить 2,2 тыс. договоров, в том числе 2,1 – в рамках федеральной квоты на обучение в вузах.

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Наиболее востребованные направления: социальная сфера, агропромышленный комплекс, электроэнергетика, химические технологии, машиностроение и IT.

«20 июня стартовала приемная кампания в учебные заведения. Абитуриентам достаточно зайти на портал, подобрать подходящие предложения о заключении целевого договора и воспользоваться преимуществом целевого обучения. Прошу работодателей и образовательные организации активно использовать предлагаемый функционал портала „Работа в России“, в том числе в части формирования заявок на целевое обучение, стажировки и практики», – заключил Тимур Муллин.