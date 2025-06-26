Заявочный этап премии #МЫВМЕСТЕ продлили до 30 июня

Оргкомитет Международной премии #МЫВМЕСТЕ объявил о продлении приема заявок на участие в пятом сезоне – подать заявку можно до 30 июня включительно. За три месяца с начала кампании на конкурс поступило более 38 тысяч заявок из России и 130 стран мира.

Всероссийский трек премии включает четыре основные категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Прием заявок стартовал в рамках презентации национального проекта «Молодежь и дети» на площадке Национального центра «Россия».

Заявку можно оставить через официальный сайт конкурса. Победители получат не только национальное и международное признание, но и возможность масштабирования собственных проектов, менторскую поддержку, а также участие в крупнейших международных мероприятиях.

Наиболее востребованной номинацией у российских участников стала «Волонтер года» – на нее подано более 10 тысяч заявок. Премия в этой категории присуждается за вклад в развитие добровольческого движения, меценатство и помощь людям. Второй по популярности номинацией стала «Герои нашего времени» – она охватывает проекты, направленные на поддержку участников СВО, их семей, а также ветеранов Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы.

Республика Татарстан традиционно входит в число лидеров по количеству поданных заявок. В 2023 году в региональном этапе номинации «#МЫВМЕСТЕ – Россия» победу одержал проект Ильнара Зиннатуллина «Ценим жизнь», направленный на помощь бойцам СВО. А в номинации «Социальный предприниматель» лучшим стал проект благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» – «Благопредприниматель», посвященный финансовому просвещению подростков-сирот.

Среди иностранных участников в этом году активность проявили представители Индии, Камеруна, США, Нигерии, Эфиопии и Кении. В международной части премии предусмотрены две номинации: «Устойчивое будущее» и «Помощь людям».