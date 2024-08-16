Заявочная кампания выборов в Молодежный парламент РТ завершится 18 августа

Жители Татарстана от 18 до 35 лет могут стать кандидатами в депутаты Молодежного парламента республики нового созыва. Заявочная кампания продолжится до 18 августа, напомнили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Молодежный парламент — это уникальная возможность для молодых людей из Татарстана внести свой вклад в развитие региона и ярко проявить себя», — подчеркнула председатель Молпарламента РТ Нина Шимина.

Она напомнила, что работа текущего созыва помогла внесению ряда поправок в законы, в частности на федеральном уровне: «Уверена, что и в дальнейшем Молпарламент будет приносить пользу и являться хорошим советником для Государственного Совета РТ».

Заявочная кампания проводится на сайте. Участие в ней могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые зарегистрированы в Татарстане.

Членами нового созыва станут 100 человек: 45 будут представлять районы и городские округа, 35 — организации республики, еще 20 станут самовыдвиженцами.

Прежде чем кандидатуры будут вынесены на голосование, претендентам предстоит пройти этап дебатов, обосновать свою программу и пройти другие этапы.

Выборы состоится с 2 сентября по 6 сентября на портале «Открытый Татарстан».