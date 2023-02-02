Заявочная кампания по отбору фильмов на Казанский кинофестиваль стартовала в Татарстане

Заявочная кампания XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино стартовала в Татарстане с 1 февраля 2023 года. Сбор заявок продлится до 1 июня 2023 года, отборочная комиссия закончит свою работу к началу июля, после чего будет обнародована конкурсная программа. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Состав отборочной комиссии в сравнении с предыдущим годом изменений не претерпел. Конкурсную программу составят завкафедрой филологии и страноведения Российского Исламского института, профессор Тимур Шайхуллин и киновед, генеральный директор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке. Возглавит отборочную комиссию директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИКа Нина Кочеляева.

Конкурсная программа будет представлена полнометражными и короткометражными игровыми и документальными фильмами. Кроме того, фестивалем учреждена номинация «Национальный конкурс».

В программу кинопроекта могут быть включены российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма.

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир». В этом году фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября.