«Заявляем о решимости»: обращение Рустама Минниханова по случаю Дня борьбы с коррупцией

Татарстан вместе с нашим многонациональным Отечеством преодолевает внешние и внутренние вызовы. В условиях коллективного санкционного давления на Российскую Федерацию в республике продолжают слаженную работу все уровни и ветви власти, выражая однозначную поддержку руководству страны. Татарстан сохраняет свое развитие благодаря прочному фундаменту, заложенному за долгие годы бесперебойной работы производственного комплекса, человеческому капиталу и развитой инфраструктуре. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем обращении по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

«Осознавая, что значительным ресурсом развития республики является ее многонациональный народ, мы обеспечиваем социальные гарантии граждан, последовательно реализуем национальные проекты и республиканские программы, направленные на повышение качества жизни людей.

В число гарантов развития республики входит вовлеченность татарстанцев в принятие управленческих решений. Важную роль в налаживании эффективного взаимодействия с населением играют органы муниципальной власти всех уровней. Именно они решают задачи удовлетворения запросов граждан в условиях равнодоступности и постоянного диалога с обществом.

Эффективным механизмом обеспечения прозрачности функционирования государственных органов становится цифровизация. До конца года мы намерены завершить перевод в электронный вид всех государственных и муниципальных услуг, что позволит повысить открытость и подконтрольность их предоставления населению республики.

В число инструментов повышения открытости деятельности исполнительных органов и снижения коррупционных рисков входят информационные системы «Народный контроль» и «Инцидент-менеджмент», реализующие возможности получения обратной связи от населения, предоставляющие гражданам возможность выражать свое мнение и участвовать в решении широкого круга вопросов. Эти платформы мы намерены использовать и развивать дальше.

Человек и его мировосприятие традиционно остаются в центре внимания. В республике системно решаются задачи развития общественных институтов. В этих целях среди населения проводится просветительская работа в средствах массовой информации, направленная на формирование таких ценностных ориентиров, как уважение к закону, преодоление правового нигилизма и активное неприятие любых форм коррупции. В образовательных организациях используется весь спектр мер, направленных на духовно-нравственное, патриотическое и антикоррупционное воспитание детей и молодежи. При Казанском федеральном университете действует Высшая школа государственного и муниципального управления, реализующая для служащих программы повышения квалификации, направленные на подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками администрирования в своих сферах. Ежегодное обучение по указанным программам проводится для 5 тысяч человек.

В Международный день борьбы с коррупцией мы заявляем о своей решимости последовательно принимать все меры для профилактики коррупции в экономической и социальной сферах жизнедеятельности и надеемся на поддержку антикоррупционной политики со стороны жителей республики», – говорится в тексте обращения.