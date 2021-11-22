Заявку на микрозаймы татарстанские предприниматели смогут подать онлайн

Приложение «Мои субсидии» до конца года пополнится 36 мерами поддержки, сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями в Набережных Челнах.

«На сегодняшний день платформа работает, реализовано 19 мер поддержки. На сегодняшний день уже 4,5 тыс. скачиваний приложений на мобильное устройство. Более 54 тыс. заявок уже рассмотрено и более 300 млн рублей поддержки уже выдано. До конца года еще 36 поддержек планируется вывести на эту платформу. И самая ожидаемая здесь поддержка – Фонда поддержки предпринимателей – микрозаймы», – сообщил Яковлев.

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Михаил Кузнецов отметил, что предприниматели в целом позитивно оценивают меры поддержки. Однако некоторые виды до сих пор требуют оформления на бумажном носителе.

«Например, субсидии, потому что там есть принцип – кто быстрее подал, и получается, что предприниматели Казани и близлежащие фермы находятся в более выгодном положении», – сказал Кузнецов.

Он попросил оцифровать все меры поддержки, чтобы была возможность подачи заявок онлайн.

«Тема очень важна», - подчеркнул Минниханов.

Президент отметил, что у республики уже есть опыт по созданию системы сбора заявлений на субсидии онлайн для личных подсобных хозяйств и он показывает неплохие результаты.

«Нам должно быть стыдно, что мы не можем эту работу завершить, поэтому определите, что для этого надо», – сказал Президент Татарстана.

Руководитель республики поручил Минэкономики провести учебу для предпринимателей, чтобы они знали, что можно получить меры поддержки дистанционно. По его словам, цифровые сервисы позволят убрать бюрократию и коррупционную составляющую.

Он также поручил Минцифре и Минэкономики определить приоритетность – какие инструменты нужно перевести в электронный вид в первую очередь.