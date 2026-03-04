Заявки в космонавты могут начать принимать через «Госуслуги»

Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает возможность подачи документов в рамках открытого набора в отряд космонавтов через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель генерального директора по пилотируемым программам Сергей Крикалев, сообщает INTERFAX.RU.

По словам Крикалева, в текущем году планируется помочь претендентам в сборе необходимых бумаг, задействовав современные цифровые технологии. Он выразил надежду, что взаимодействие с «Госуслугами» сделает процесс более простым и удобным.

Напомним, пятый открытый отбор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля. Претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Приём документов завершится 30 июня, итоги подведут 10 ноября. Отбор проводят Центр подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и Институт медико-биологических проблем РАН.

Ранее, в 2012 и 2018 годах, было отобрано по восемь кандидатов, в 2021 и 2024 — по четыре. В настоящее время отряд космонавтов «Роскосмоса» насчитывает 27 человек.