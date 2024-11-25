Заявки на участие в Национальной премии «Наш вклад» можно подать до 30 ноября 2024-го

Заявки на участие в Национальной премии «Наш вклад» сезона 2024-2025-го можно подать до 30 ноября текущего года на официальном сайте нашвклад.рф. Представить свои проекты смогут российские компании и некоммерческие организации (НКО), чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Как добавили на сайте организации, национальная премия «Наш вклад» отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей. Свои социальные инициативы на Премию могут представить следующие категории участников: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Всем финалистам Премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

«Важно, что современные предприниматели и некоммерческие организации ведут свою социальную деятельность с четким ориентиром на национальные цели. И тем самым поддерживают инициативы государства в стратегически важных сферах», – отметил заместитель председателя правительства России и председатель экспертного совета Национальной премии «Наш вклад» Александр Новак.

Он также напомнил, что Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство ведет работу над новыми нацпроектами. Они направлены на решение широкого круга задач – от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.

Каждый сезон Национальной премии «Наш вклад» объявляет дополнительную номинацию по наиболее актуальному направлению текущего года. В сезоне 2024-2025 АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) учредили специальную номинацию для представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы – «Год семьи». На рассмотрение в спецноминацию можно подать коммуникационные проекты, рекламные кампании, затрагивающие такие темы, как материнство, отцовство, детство, многодетность, забота о старшем поколении и другие направления, объединенные общей идеей: «Семья – это точка опоры и источник счастья».

«В предыдущем сезоне Национальной премии “Наш вклад” мы делали акцент на корпоративных социальных практиках, направленных на поддержку семьи, и выделяли это направление в сквозной тематический трек. С нового сезона мы расширим пул участников и отдельно отметим вклад представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы в продвижение Года семьи. Оценить социальные и маркетинговые эффекты от реализованных в 2024 году проектов в этой номинации нам помогут лучшие эксперты и признанные профессионалы отрасли», - отметила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Специальная номинация позволит отметить успешные примеры сотрудничества профессионалов рекламной индустрии с представителями бизнеса, результатом которого становятся яркие, креативные работы, наполненные качественным смысловым контентом. В состав экспертного жюри специальной номинации «Год семьи» войдут представители сферы рекламы и маркетинга, которые будут оценивать заявки через призму социального эффекта.

Партнеры Премии: РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», Агентство стратегических инициатив, Альянс по вопросам устойчивого развития, Ассоциация менеджеров, консалтинговая фирма Kept. Партнер специальной номинации «Год семьи» — АКАР.

Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в ESG-индекс РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ).

Победителями последнего сезона Национальной премии «Наш вклад» стали: ПАО «Сбербанк» в номинации «Госкорпорации и госкомпании», ПАО «ВымпелКом» – «Крупный бизнес. Сетевой», ПАО АФК «Система» – «Крупный бизнес. Регион», АО «МБНПК «Цитомед» – «Средний бизнес», ООО «АР СОФТ» – «Малый бизнес», Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» – «НКО». АО «Национальная Медиа Группа» стало победителем в специальной номинации сезона 2023-2024 «Поддержка семьи». 219 российским организациям присвоен статус «Партнер национальных проектов России».

Экспертный совет Национальной премии «Наш вклад» возглавляет заместитель председателя правительства России Александр Новак. В состав совета входят заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, президент РСПП Александр Шохин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.