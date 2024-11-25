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Заявки на участие в Национальной премии «Наш вклад» можно подать до 30 ноября 2024-го
Заявки на участие в Национальной премии «Наш вклад» сезона 2024-2025-го можно подать до 30 ноября текущего года на официальном сайте нашвклад.рф. Представить свои проекты смогут российские компании и некоммерческие организации (НКО), чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России, сообщает АНО «Национальные приоритеты».
Как добавили на сайте организации, национальная премия «Наш вклад» отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей. Свои социальные инициативы на Премию могут представить следующие категории участников: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Всем финалистам Премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России».
«Важно, что современные предприниматели и некоммерческие организации ведут свою социальную деятельность с четким ориентиром на национальные цели. И тем самым поддерживают инициативы государства в стратегически важных сферах», – отметил заместитель председателя правительства России и председатель экспертного совета Национальной премии «Наш вклад» Александр Новак.
Он также напомнил, что Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство ведет работу над новыми нацпроектами. Они направлены на решение широкого круга задач – от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.
Каждый сезон Национальной премии «Наш вклад» объявляет дополнительную номинацию по наиболее актуальному направлению текущего года. В сезоне 2024-2025 АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) учредили специальную номинацию для представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы – «Год семьи». На рассмотрение в спецноминацию можно подать коммуникационные проекты, рекламные кампании, затрагивающие такие темы, как материнство, отцовство, детство, многодетность, забота о старшем поколении и другие направления, объединенные общей идеей: «Семья – это точка опоры и источник счастья».
«В предыдущем сезоне Национальной премии “Наш вклад” мы делали акцент на корпоративных социальных практиках, направленных на поддержку семьи, и выделяли это направление в сквозной тематический трек. С нового сезона мы расширим пул участников и отдельно отметим вклад представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы в продвижение Года семьи. Оценить социальные и маркетинговые эффекты от реализованных в 2024 году проектов в этой номинации нам помогут лучшие эксперты и признанные профессионалы отрасли», - отметила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Специальная номинация позволит отметить успешные примеры сотрудничества профессионалов рекламной индустрии с представителями бизнеса, результатом которого становятся яркие, креативные работы, наполненные качественным смысловым контентом. В состав экспертного жюри специальной номинации «Год семьи» войдут представители сферы рекламы и маркетинга, которые будут оценивать заявки через призму социального эффекта.
Партнеры Премии: РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», Агентство стратегических инициатив, Альянс по вопросам устойчивого развития, Ассоциация менеджеров, консалтинговая фирма Kept. Партнер специальной номинации «Год семьи» — АКАР.
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