Заявки на участие в «Казанском марафоне» подали более 11 тыс. человек из 16 стран

С 27 по 28 мая в столице Татарстана пройдет «Казанский марафон». На участие в забегах уже подали заявки более 11 тыс. человек из 16 стран мира и 96 регионов России. Самыми популярными дистанциями стали 10 километров, на втором месте – полумарафонский забег на 21 километр, а на третьем забег на 3 километра. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Марафон станет беговой экскурсией по самым красивым достопримечательностям нашего города. Мы показываем спортивную столицу нашей страны во всей красе. Участники пробегут по набережной, Ленинской дамбе, мосту Миллениум», – сказал спикер.

На забеги зарегистрировались участники из таких стран, как Казахстан, Белоруссия, Индонезия, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Иордания, ОАЭ, Туркменистан и другие. В этом году были планы на гораздо большее число марафонцев, однако из-за вынужденного переноса стартов многие не смогли подстроиться под новые даты, добавил генеральный директор «Казанского марафона» Вадим Янгиров.

«Мы в 2019 году собирали 20 тыс. человек на "Казанском марафоне". В этом году такого результата достичь не получилось. Во многом это связано со сменой даты. Участники изначально планировали приезд в одно время, однако нам пришлось подвинуться. Тем не менее, в этом году мы идем с увеличением относительно прошлого», – прокомментировал он.

Янгиров напомнил, что с прошлого года на марафоне реализуется экологическая акция. Было решено отказаться от бумажных стаканчиков для бегунов и теперь они получают воду только в специальных пластиковых бутылках, которые затем собирают и отправляют на переработку.

«В прошлом году мы раздали около 38 тыс. бутылок, из них порядка 35 тыс. нам удалось собрать и отправить на переработку. Мы очень гордимся этим проектом, потому что это большая работа, которая вносит огромный вклад в сохранение экологии», – пояснил генеральный директор «Казанского марафона».

Марафон будет разделен на два дня. Из-за этого ряд дорог в Казани будет перекрыт, о чем ранее сообщал «Татар-информ».