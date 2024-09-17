Заявки на участие в фестивале «Безнең заман» будут приниматься до 27 сентября

Прием заявок на XII Открытый телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман» продлится до 27 сентября текущего года. Подать заявку можно на сайте фестиваля, сообщают организаторы события.

В текущем году мероприятие пройдет с 4 октября по 10 ноября. По традиции его завершат суперфинал в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма и гала-концерт победителей и лауреатов в КРК «Пирамида». Зональные туры будут организованы в Альметьевске, Набережные Челнах, Зеленодольске и Казани.

К участию приглашаются представители учреждений, предприятий и организаций Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый из претендентов на победу должен являться штатным работником организации производственной сферы либо сферы сервиса и услуг с подтвержденным трудовым стажем не менее девяти месяцев. Самодеятельные артисты смогут проявить свои таланты как сольно, так и в командном зачете в категориях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы».

На каждом зональном этапе в первый отборочный день жюри организует просмотр творческих номеров команд предприятий и организаций и выступающих индивидуально в музыкальной и хореографической номинациях. Во второй день члены жюри просмотрят состязающихся в номинации «Минута славы». Предусмотрены также круглые столы, консультации по направлениям и мастер-классы.

Если команда или представитель предприятия становятся победителями зонального этапа, они проходят в финал, который состоится в Казани. Все зональные этапы завершат гала-концерты, в ходе которых наградят призеров в различных номинациях и подведут итоги общекомандного зачета.

Суперфинал «Наше время — Безнең заман» запланирован на 7-8 ноября в Казани. Церемония награждения победителей телевизионного фестиваля состоится на заключительном гала-концерте 10 ноября в КРК «Пирамида». Команде — обладателю Гран-при вручат традиционный переходящий Кубок Раиса Республики Татарстан и денежную премию.

Фестиваль является телевизионным, поэтому все концерты монтируются и транслируются на телеканале «Татарстан — Новый век». Также в ходе проведения мероприятия ведется интернет-трансляция отборочных этапов и гала-концерта.

Фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой ЮНЕСКО. Он не имеет коммерческих целей и является государственным социально значимым проектом. Миссия фестиваля заключается в формировании нового поколения кадров, популяризации рабочих и инженерных профессий, раскрытии творческого потенциала молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях республики.